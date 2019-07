Najkorisnji igrač iz 2017., želi pojačati uzlet Miamija

Nastavlja se “free agency” ludilo u NBA ligi. Period u kojem košarkašima istječu važeći ugovori ovog je ljeta važniji nego ikad prije, a lanac poteza igrača, klubova i agenata samo veže jedne senzacionalne poteze na druge.

Besmisleno je uopće govoriti o tome koliko su se odnosi snaga u momčadima promijenili tijekom posljednjih desetak dana. Dvije momčadi iz Los Angelesa od rubnih kandidata za doigravanje najednom su se pretvorile u glavne favorite za naslov.

Imaju svoj cilj

Brooklyn Netsi, ekipa koja je bila pozitivno iznenađenje lani ulaskom u doigravanje, također postaje ozbiljan kandidat za mitski prsten. Među jačim konkurentima tu su i Philadelphia, Golden State, Milwaukee te branitelji naslova Toronto Raptorsi, unatoč tome što je put Clippersa otišao MVP finala Kawhi Leonard.

Nova momčad koja bi se od apsolutnog autsajdera mogla pretvoriti u kandidata za naslov je Miami Heat. Na Floridi su već odavno zaboravljeni oni dani ligaške dominacije trija James-Wade-Bosh, lovljenje mjesta u doigravanju bio je glavni cilj za igrače Erika Spoelstre posljednjih godina. Međutim, kad su potpisali ugovor s Jimmyjem Butlerom na četiri godine tijekom kojih će bivša dvojka Sixersa inkasirati 142 milijuna dolara, otvorila se nova nada. Mnogi su u početku kritizirali Butlerovu odluku jer je prešao iz potencijalnog kandidata za naslov u slabašnu momčad.

Svi su sretni osim Knicksa

No baš ovaj spomenuti lanac poteza došao je u igru, i to dvostruko. Trade ponajboljeg igrača lige Paula Georgea iz Oklahome u Clipperse natjerao je razigravača Thundera Russella Westbrooka na razmišljanje. Ponovno je ostao sam u Oklahomi kao i prije dvije godine kad ga je napustio Kevin Durant, no ovog puta, tvrdi, neće ostati u klubu u kojem je proveo svih 11 godina svoje NBA karijere. Najkorisniji igrač lige iz 2017. javno je izrazio interes pridružiti se Miamiju, a tom interesu očito je kumovao i dolazak All-Star igrača kao što je Butler. Ovu je vijest prenio ESPN-ov novinar Adrian Wojnarowski koji je zasad prema svojim izvorima pogodio svaki potpis ugovora. Tada bi Heat s vanjskom linijom Westbrook-Butler te sa slovenskim virtuozom u pričuvi Goranom Dragićem postao jedna od jačih momčadi na Istoku, samo desetak dana nakon što ih se praktički moglo nazivati kantom za napucavanje. Ne postoji sport u svijetu u kojem deset dana može donijeti toliku razliku. Nakon svakog novog potpisa slobodnog igrača ili pak razmjene na usnama ljubitelja najbolje košarkaške lige svijeta možete vidjeti riječi poput “ne mogu dočekati da počne”. Osim možda navijača New York Knicksa, čiji je klub propustio dovesti Kevina Duranta, Kyrieja Irvinga, ali i Ziona Williamsona na draftu.

U listopadu se treba pripremiti na mnoga iznenađenja, kao što nam ih je donio ovaj “free agency”.