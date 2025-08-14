Naši Portali
OD 20.45

Hajduk u utrci za play-off: Evo gdje gledati gostovanje u Tirani

VL
Autor
vecernji.hr
14.08.2025.
u 08:52

Prolaskom u play-off Hajduk bi se susreo s pobjednikom dvomeča Silkeborg – Jagiellonia Białystok

Hajduk večeras od 20:45 gostuje na stadionu Air Albania u Tirani, gdje ga u uzvratu trećeg pretkola Konferencijske lige čeka Dinamo City. Splitski klub u Albaniju stiže s prednošću 2:1 iz prve utakmice na Poljudu i statusom favorita.

Susret će suditi ukrajinski sudac Denys Shurman, uz pomoć sunarodnjaka Viktora Niznika i Svitlane Grushko, dok je četvrti sudac Dmytro Kubriak. Stadion Air Albania, na kojem se igra, bio je domaćin finala Konferencijske lige prije tri godine.

Split: Susret Hajduka i Dinamo Cityja u trećem pretkolu za ulazak u Konferencijsku ligu
U prvoj utakmici Hajduk je stvorio niz prilika, no slavio je minimalno.  Pogotke za Bijele zabili su Bruno Durdov (48’) i Abdoulie Bamba Sanyang (63’), dok je za goste iz Albanije mrežu pogodio Dejvi Bregu (37’).

Prema procjeni Transfermarkta, Dinamo City vrijedi 6.8 milijuna eura, dok vrijednost cijele momčadi Hajduka iznosi 37.98 milijuna. Samo Marko Livaja procijenjen je na pet milijuna eura.

Prolaskom u play-off Hajduk bi se susreo s pobjednikom dvomeča Silkeborg – Jagiellonia Białystok. U prvoj utakmici Jagiellonia je slavila 0:1 i pred svojim poljskim navijačima tražit će potvrdu plasmana. Televizijski prijenos moći će se pratiti na kanalu Hajduk Digital TV.

Ključne riječi
gdje gledati Hajduk Konferencijska liga nogomet

