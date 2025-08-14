Hrvatski nogomet na pragu povijesnog uspjeha. Ovo bi mogli vidjeti prvi put u desetljeću

Rijeka je pobjedom na uzvratu trećeg kola Europa lige kod Shelbournea (3:1) nadoknadila domaći poraz (1:2) iz prve utakmice te tako izborila jesen u Europi. Sada čeka suparnika u play-offu, zadnjoj kvalifikacijskoj rundi pred glavnu, ligašku fazu Europske lige. Tamo će joj protivnik biti bolji iz dvomeča austrijskog Wolfsbergera i grčkog PAOK-a. Prva utakmica u Solunu završila je bez golova, a uzvrat je danas u gradiću blizu Graza. Prođe li Rijeka nekog od ta dva suparnika, ulazi u glavni dio Europske lige, što znači da bi je u tom natjecanju čekalo barem osam utakmica. Ali, čak i ako ispadne u play-offu Europa lige, spušta se u ligašku fazu Konferencijske lige i zajamčeno joj je najmanje šest utakmica glavne faze tog natjecanja.

Zaradili 4 milijuna €

– Ovo je veliki uspjeh za nas. Vidjeli ste koliko smo imali pehova u prošlim utakmicama, crvenih kartona i jedanaesteraca. Momci su pokazali kakva su momčad, kakva su klasa… Kada smo kompletni, možemo igrati sa svakim. Protiv Shelbournea odigrali smo izvanredno, bili smo pravi, kontrolirali smo cijelu utakmicu i osigurali Europu. Rekao sam da je nakon dvostruke krune važno zadržati kontinuitet, što smo sad i učinili. Igrat ćemo Europu, ali ne zadovoljavam se Konferencijskom ligom, mislim da možemo do Europske. Ovo je pobjeda za naše navijače, jer nisu mogli biti s nama zbog kazne. Obećao sam da ćemo im omogućiti gostovanja i ja se nadam da će to biti četiri gostujuće u Europskoj, a ne tri utakmice u Konferencijskoj ligi – rekao je trener Rijeke Radomir Đalović.

Ono što je sjajno za Rijeku jest činjenica da je od Uefinih nagrada zaradila četiri milijuna eura, a pobjedom protiv Wolfsbergera/PAOK-a ta bi se cifra popela na pet milijuna eura. Svaka pobjeda u Europskoj ligi donosi dodatnih 450 tisuća eura, a svaki remi 150 tisuća eura. Konferencijska liga nešto je manje izdašna. Pobjeda donosi 400 tisuća eura, a remi 133 tisuće eura. Naravno, financijske benefite treba promatrati i tako da se uzmu u obzir i drugi izvori prihoda, poput prodaje ulaznica ili rasta cijena vrijednosti igrača koji će do kraja godine biti u europskom izlogu. Za navijače Rijeke, najveće je pitanje hoće li kraj ljetošnjeg prijelaznog roka na Rujevici dočekati Janković i Fruk. Bez njih dvojice, riječke ambicije postale bi puno skromnije.

Rijekin prolazak Shelbournea znači da Hrvatska ove sezone prvi put nakon pet godina ima najmanje dva kluba u glavnoj fazi europskih natjecanja, s obzirom na to da je Dinamo zbog sjajnog klupskog koeficijenta izravno, bez igranja pretkola, osigurao glavnu fazu Europske lige.

No uspjeh Hrvatske u eurokupovima može biti još veći. Za to je potrebno da Hajduk izbori glavno natjecanje Konferencijske lige. Da bi to uspjeli, moraju danas na uzvratu trećeg pretkola Konferencijske lige u Tirani obraniti prednost 2:1 protiv Dinamo Cityja, a onda u play-offu proći boljeg od para koji čine danski Silkeborg i poljska Jagiellonia.

Ako Hajduk eliminira oba suparnika, Hrvatska će ove sezone imati čak tri predstavnika u glavnoj fazi europskih natjecanja, a Hajduk će izboriti jesen u Europi prvi put nakon 2010. Tada je u konkurenciji Zenita, Anderlechta i AEK-a zauzeo posljednje mjesto u skupini Europske lige.

Ispred nas Ciprani, Izraelci...

To je odlična vijest za hrvatski nogomet i državni koeficijent na Uefinoj tablici. Ali loša vijest je da je Supersport HNL ispao iz europskih top 20, te se sada nalazi na 21. mjestu. Ispred hrvatske lige, koja nakon pobjede Rijeke ima koeficijent 22.375, nalaze se izraelska, ciparska i švedska liga.

Zanimljiv je ljetošnji pothvat Cipra. Tamošnja četiri kluba ostvarila su čak 11 europskih pobjeda u pretkolima te su i dalje svi u Europi. Zato Cipar bježi Hrvatskoj s koeficijentom 26.662.

Hrvatska u Europi ima tri od četiri kluba koji su počeli kontinentalna natjecanja jer je Varaždin ispao od portugalske Santa Clare. S druge strane, blizu Hrvatske i SHNL-a je Srbija s koeficijentom 21.750. Srbija je ostala na dva od četiri kluba, a Crvena Zvezda može izboriti Ligu prvaka ako izbaci Pafos, klub koji je upravo s Cipra.