Najbolji strijelac u povijesti Srbije za 50 milijuna eura otišao k Neymaru u Saudijsku Arabiju

PREMIERSHIP

Preokret Liverpoola unatoč crvenom kartonu, Mitoma zabio fenomenalan pogodak

Početkom drugog poluvremena je zbog opasnog starta džonom kopačke izravni crveni karton dobio Liverpoolov Argentinac Alexis Mac Allister, no to nije smetalo redsima jer su do kraja utakmice došli do 3:1 slavlja