Najbolji hrvatski MMA borac za VL iz Atlante: 'Da osvojim milijun dolara moram nokautirati suparnika'

Pred teškaškim prvakom PFL-a Antom Delijom prva je prepreka u nastojanju da obrani prijestolje u toj sve popularnijoj organizaciji slobodne borbe. No, taj bi korak mogao biti i najteži s obzirom na okolnosti u kojima se 32-godišnji Dubrovčanin našao. Naime, Delija je zbog operacije koljena morao propustiti prvo od dva kola osnovnog dijela sezone te je time propustio i priliku da osvoji dragocjene bodove. A sustav natjecanja u PFL-u je takav da pravo nastupa u play-offu imaju četvorica bodovno najjačih, pa je pred Antom izuzetno teška zadaća. Svog višeg i težeg suparnika Mauricea Greena mora pobijediti prekidom.

- Da bih prošao, trebao bih završiti borbu u prvoj ili drugoj rundi, za što se dobiva šest odnosno pet bodova. Ako bi mi to uspjelo, onda bih iz konkurencije eliminirao Greenea koji ima pet bodova. Volim se boriti protiv visokih protivnika, a i dosad sam s takvima imao uspjeha.

Suspendirani zbog dopinga

A to neće biti nimalo laka zadaća.

- Greene je imao i kikboksačku karijeru, borio se u Gloryju, a kao MMA borac dosta je borbi završio u parteru. Uostalom, u UFC-u ima osam nastupa i po četiri pobjede i poraza.

Za Deliju je barem malo obećavajuća okolnost to što trenutačno samo dvojica imaju šest odnosno pet bodova jer su dvojica suspendirana, a među njima i pobjednik prve sezone Brazilac Bruno Capelozza.

- Nakon što su pali na dopinškom testu oduzeti su im bodovi, ali su njihovim protivnicima, koji su od njih izgubili u prvom kolu, dodijeljena po tri boda. A to su Brazilci Marques i Ferreira, a tri boda ima i Scheffel. Rus Golcov zasad ima šest bodova jer je pobijedio prekidom u prvoj rundi i vjerojatno je siguran za polufinale, a svi ostali su još u igri.

Delija nam se javio iz Atlante gdje će se u noći na subotu borba i održati.

- Za razliku od prošli put, ovaj put smo opušteni. Ustvrdio je to i moj trener Stipe Drviš. Prijašnjih godina bili smo napeti.

Je li tome tako i zato što je Ante prvak i što je lani osvojio primamljivu prvu nagradu od milijun dolara?

- Jednim dijelom i zbog toga, ali i zato što smo spremni. Mogu reći da za tri runde nikad nisam bio pripremljeniji. Dobro se osjećam pa što Bog da.

Šteta što nije bio zdrav za prvo kolo natjecanja.

- Nažalost, nisam imao izbora. Zapravo jesam, mogao sam otići ozlijeđen pa riskirati još težu ozljedu. Ne znam koliko bi to bilo pametno. Zahvat na koljenu bio je neizbježan jer mi je puknuo meniskus čiji su dijelovi zapeli u koljenu. Nisam mogao čučnuti pa sam morao na operaciju. A sad imam osjećaj da bih tadašnjeg protivnika pobijedio i ozlijeđen.

Premda je na bodovnoj nuli, Ante se uzda u svoju srčanost i znanje, u kojem je lani bio vidljiv napredak u šakačkim tehnikama. A kako i ne bi kada ga trenira bivši svjetski boksački prvak Stipe Drviš.

- Vjerujem da se jednako dobro mogu boriti i na nogama i u parteru.

Osim visoke novčane nagrade (još jedan milijun dolara bi mu svakako dobro došao), Delija priželjkuje obranu naslova zbog još jednog razloga.

- Volio bih se boriti s Ngannouom koji je ove godine pristupio PFL-u. No, on se neće boriti kao mi, već u posebno dogovorenim borbama. Koliko čujem, sada pokušava dogovoriti boksački meč s Furyjem ili Wilderom, a ja se nadam da će se, osim u boksačkom ringu, okušati i u kavezu, i to s najboljim teškašem PFL organizacije. I zato bih volio da sam ja taj jer vjerujem da bih, u tom slučaju, dobio priliku odmjeriti snage s Ngannouom. A to je borba u kojoj bih volio sudjelovati.

Unatoč nizu zanimljivih borbi, pa tako i onih teškaških, sraz Delija - Green bit će glavna borba večeri u Ote Areni u Atlanti. A prognozeri, pa i kladioničari, daju prednost branitelju naslova, tako da će hrvatski teškaš u ovu borbu ući kao favorit.

Kako god to izgledalo sa strane, Anti je jasno da mu nije dovoljno samo pobijediti, recimo na bodove, nego da to mora biti uvjerljivo i brzo. A ne bude li tako, neće biti u prilici braniti naslov niti će ostati u utrci za milijun dolara. A on obećava da će dati sve od sebe.

- Hrvatski narod je ponosan i snažan. Svi su Hrvati ponosni što smo samostalni i što imamo svoju državu - kazuje Ante u najavnom videu borbe u kojem se spominje i njegov odnos s Mirkom Filipovićem u čijoj dvorani trenira.

- Mnogi od nas počeli su trenirati MMA radi Mirka. On je svima u Hrvatskoj i susjednim zemljama bio inspiracija. Uz njega sam puno napredovao.

Mirna voda brege dere

Trenutačno je to više mentorski odnos, ističe legendarni hrvatski borac:

- Ja nisam Antin trener. Ja sam mu prijatelj i volim pomoći savjetom. Ante je izvanredan talent i najveći radnik kojeg sam ikad sreo pa ga ponekad moram i prikočiti. Većinu boraca treba pogurati.

Jedan drugi velikan MMA borbi, bivši UFC-ov prvak Randy Couture, za Deliju je pak rekao:

- Ljudi znaju reći da se treba paziti mirnih ljudi, a takav je upravo Ante Delija, a uz to je i pojam otpornosti i ustrajnosti.