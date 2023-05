Delija za VL: Nadam se da će Ngannou za suparnika izabrati mene. Ne otpisujte Stipu Miočića

U svijetu slobodne borbe kao grom odjeknula je vijest da je najimpresivniji teškaš današnjice Francis Ngannou pristupio PFL-u. Nakon izlaska iz najjjače svjetske MMA organizacije (UFC), a razišli su se oko uvjeta ugovora, Kamerunac je odlučio skrasiti se u promociji čiji je teškaški prvak naš Ante Delija.

Ngannou se ponio gospodski

A taj 32-godišnji Dubrovčanin poželio je dobrodošlicu čovjeku koji je postao strah i trepet MMA scene!

- Kao i sve lanjske prvake, i mene su zamolili da snimim video dobrodošlice. Nisu tražili da budem agresivan pa sam mu, između ostalog, poručio da se uskoro vidimo.

Znači li to i mogući meč između Predatora i hrvatske Hodajuće Nevolje?

- On neće biti u turniru teškaša, nastupat će u superborbama. Još prije nekoliko mjeseci, kada nije potpisao novi ugovor s UFC-om, ponudio sam se za superborbu s njim. U međuvremenu je Ngannou postavio uvjet PFL-u da mora njegova protivnika, kojeg izabere, platiti dva milijuna dolara, pa su se počeli javljati teškaši sa svih strana.

Dakle, Ngannou nije kandidat za naslov teškaškog prvaka PFL-a i nije mogući Delijin suparnik u tom dijelu priče.

- On će sudjelovati samo u superborbi i netko će dobiti priliku boriti se s njim, a ja sam sigurno u najužem krugu. A i bilo bi logično da se bori s PFL-ovim prvakom. Doduše, moguće je i da netko iziđe iz UFC-a, kao i on, i da se ponudi za ta dva milijuna dolara.

Koliko li je onda Ngannou isposlovao za sebe?

- Odbio je osam milijuna dolara od UFC-a i čak 20 milijuna od ONE Championshipa. Ne znam koliko je dobio od PFL-a, ali znam da je tražio, i dobio, mjesto direktora za Afriku jer mu je namjera gurati afričke borce. A tražio je i to da određuje cijenu suparnika s kojim će se boriti i na tome mu svaka čast. Ne misli samo na sebe i svoju guzicu. Ispao je gospodin.

Da bi pojačao svoju kandidaturu za Ngannouova suparnika, Delija mora 16. lipnja u Atlanti pobijediti Mauricea Greena.

- Green je u UFC-u imao četiri pobjede i četiri poraza. U PFL-u imao je dvije borbe, poraz na bodove od Golcova i pobjedu tehničkim nokautom u drugoj rundi protiv Nunesa. Bit će tvrd orah, viši je od dva metra, no mislim da mi odgovara. Bez obzira na to što je dio karijere proveo u kik-boksu, u Gloryju, osjećam da ga mogu dobro pogoditi i dok stoji na nogama i potom "dovršiti" na podu.

Nažalost, Ante je morao propustiti prvo kolo natjecanja u PFL-u, koje je specifično po tome što ima osnovni dio sezone (dvije borbe) i doigravanje četvorice bodovno najboljih.

- Bio sam na operaciji kolateralnog ligamenta, a vadili su mi i dio meniskusa pa se do travnja nisam stigao oporaviti. No, pokušat ću s jednom borbom nadoknaditi bodovni zaostatak za onima koji će imati borbu više. Nakon operacije oporavljao sam se kod kineziterapeuta Saše Bašćevana u poliklnici Patela. Sviđa mi se njegov način rada, tamo nema opuštanja, a k njima sam otišao po preporuci Mirka Filipovića.

A za maksimum bodova morao bi ekspresno pobijediti Greena.

- Bodovanje je takvo da za pobjedu nokautom u prvoj rundi dobijete šest bodova, u drugoj pet, a u trećoj četiri boda. Ako pobijedite odlukom sudaca, dobijete tri boda. Bilo bi idealno kada bih Greena uspio nokautirati u prvoj rundi i tako osvojio šest bodova, a automatski bih i njega eliminirao jer je on za pobjedu u prvom krugu dobio pet bodova.

Ne otpisujte Stipu Miočića

Ne dođe li do meča između Jona Jonesa i Stipe Miočića, možda bi američki Hrvat mogao tako doći do uzvrata s Ngannouom. No, čini se da će se vatrogasac iz Clevelanda ipak boriti s Jonesom, i to u Madison Square Gardenu.

- Taj je meč dogovoren za potkraj godine u New Yorku. Obojica su na zalasku karijere, pri čemu je Jones u prednosti jer se nije dugo borio, a i stariji je pa godine čine svoje. No, Stipu se ne može otpisati i Jonesu će s njim u svakom slučaju biti teže nego s Ganeom.

A malo je nedostajalo da se i Delija bori s Ganeom.

- Imali smo dogovorenu borbu pod okriljem UFC-a, no otkazana je dan prije vaganja. Bilo je to vrijeme pandemije COVID-a i morao sam dvaput u karantenu, najprije u Londonu a potom i u Abu Dhabiju gdje je i trebala biti borba. No, onda je stigla zabrana od PFL-a i nisam se smio boriti na UFC-ovoj priredbi.Na kraju je to za mene ispalo dobro jer sam postao prvak PFL-a.