Najbolji HNL klubovi često ovise o pojedincu, a Rijeka ima prednost koja može biti presudna

Uoči velikog derbija protiv Dinama na Rujevici (nedjelja, 19.30), koji bi uvelike mogao odlučivati o osvajaču naslova prvaka, definitivno vrijedi naglasiti koliko je dobra ova sezona Rijeke. Rezultatski gledano, riječ je o najboljoj sezoni Riječana još od sezone 2016./2017. kad su pod Matjažom Kekom osvojili svoj zasad jedini naslov prvaka u HNL-u, te će vrlo vjerojatno ova sezona biti druga najuspješnija u povijesti kluba kad gledamo broj osvojenih bodova u prvenstvu. Ono što mnogi ističu kod momčadi Željka Sopića je činjenica da igraju najljepši, najbolji i najatraktivniji nogomet ove sezone u prvenstvu, a to mnoge statistike i dokazuju. Rijeka je ove sezone u HNL-u zabila najviše golova, uputila najviše udaraca i kreirala najviše velikih prilika.



Međutim, element koji se ne spominje često u kontekstu Rijeke je raznolikost igrača koji su se pokazali kad je bilo iznimno potrebno za momčad s Kvarnera. Kad kod Dinama i Hajduka pogledamo statističke obrasce, ali i dojam s terena, zagrebački i splitski klub su velikim dijelom ovisili o svojim glavnim igračima, Bruni Petkoviću, odnosno Marku Livaji, pa recimo i Osijek o Ramonu Mierezu, dok kod Rijeke baš i ne možemo reći da je to slučaj, posebice što se tiče postizanja pogodaka. Primjerice, Rijeka ove sezone na popisu najboljih strijelaca nema nijednog igrača s više od sedam ligaških pogodaka. Najubojitiji je na ligaškim travnjacima bio Niko Janković sa sedam pogodaka, čime je na popisu najboljih strijelaca lige tek na diobi sedmog mjesta. No kad se ta rubrika pogleda s druge strane, Rijeka ove sezone u HNL-u ima čak devet igrača koji su postigli četiri ili više pogotka (Janković, Pašalić, Pjaca, Obregon, Hodža, Ivanović, Goda, Selahi, Galešić). Na popisu igrača koji su ove sezone zabili četiri ili više pogotka se ukupno u HNL-u nalazi točno 40 igrača te, dakle, gotovo četvrtina njih igra u dresu Rijeke.

VEZANI ČLANCI:

Kad bacimo pogled na sve Rijekine strijelce ove sezone, u svim natjecanjima su imali čak 20 različitih strijelaca, a u prvenstvu je pogodak zabijalo 16 različitih igrača. Nijedan klub iz najvišeg ranga hrvatskog nogometa se ne može pohvaliti takvom raspršenosti strijelaca. Upravo to je poanta brojnih izjava trenera Sopića u kojima je naglašavao da "kad jedan igrač možda i nema svoj dan, onda drugi igrači potegnu". Ono što je možda još i važnije naglasiti je broj Rijekinih igrača koji su bili igrači odluke u utakmicama ove sezone. Naime, čak deset različitih igrača je ove sezone svojim golovima direktno donosilo pobjede, odnosno bodove u raznim utakmicama. Tu se misli na pobjedonosne pogotke ili pogotke koji su bili izjednačujući te donijeli bod. Dakle, ne računaju se golovi u pobjedama većima od jedan razlike ili golovi u kojima je Rijeka stvarala osjetnu prednost, pa protivnik smanjivao deficit.Za rubriku vjerovali ili ne je podatak da je u najviše navrata Rijeci direktno pobjede ili bodove donosio stoper Niko Galešić. U dva navrata je stoper Rijeke zabijao gol za 1:0 pobjedu protiv Slaven Belupa (mnogi će se sjećati onog nevjerojatnog prodora od svojeg do protivničkog gola iz prvog dijela sezone), zatim za dramatičnu 3:2 pobjedu u tada snijegom okupanoj Velikoj Gorici, te u konačnici čudesnim slobodnjakom za minimalnu 1:0 pobjedu protiv Rudeša u četvrtfinalu Kupa. Osim Galešića, samo su dva igrača bili igrači odluke u više od jednog navrata ove sezone; Niko Janković u minimalnim 1:0 pobjedama protiv Dukagjinija i Hajduka te Marco Pašalić u minimalnim 1:0 pobjedama protiv Gorice i Hajduka. Još je sedam igrača golovima koji su direktno utjecali na završni ishod ponijelo epitet igrača odluke ove sezone: Obregon, Pjaca, Selahi, Fruk, Smolčić, Mitrović i Djouahra. I u toj statističkoj kategoriji Rijeka je ispred svih ostalih hrvatskih klubova.Neki protumišljenici će pokušati oboriti ovu tezu s tvrdnjom da svaki klub koji cilja visoko treba imati tu jednu istaknutu zvijezdu oko koje se vrti igra i na koju se sve naslanja, no i ta se tvrdnja lako da negirati s jednim važnim pokazateljem: od svih HNL klubova najviše članova hrvatske reprezentacije dolazi upravo iz Rijeke! Momčadski duh Rijeke u ovoj sezoni je i više nego očit, i to ovi podaci i dokazuju. Kako god ova sezona završila, ona je za Rijeku u odnosu na prosjek iznimno uspješna, a koliko god se činilo isfucanom frazom, zajedništvo je njezin daleko najsnažniji element.