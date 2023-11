Najbolji golman SP-a: 'Karačić je genijalac, Balić me naučio uživati u rukometu'

Ljubitelji rukometa u Zagrebu ovog će tjedna doći na svoje, u četvrtak u Arenu hrvatskom prvaku u goste dolazi jedna od najvećih momčadi današnjice Industria Kielce. S klupe je vodi ponajbolji svjetski rukometni trener Talant Dujšebajev koji je još kao igrač s dvije različite momčadi bio prvak Europe (1988. s CSKA i 1994. s Tekom) da bi onda kao trener četiri puta osvojio Ligu prvaka s Ciudad Realom i Kielcem. Ukupno je osam puta vodio svoje momčadi u finalima Lige prvaka. Uz Dujšebajeva, u Kielceu je i ponajbolji svjetski vratar, Nijemac Andreas Wolff koji je u siječnju proglašen najboljim golmanom SP-a iako Njemačka nije došla ni do polufinala. Nakon dva mjeseca izbivanja s terena zbog ozljede vratio se na teren, taman da i njega doživimo na terenu Arene Zagreb u Ligi prvaka ovog četvrtka. Uoči dvomeča sa Zagrebom, jer već sljedećeg tjedna momčad Nenada Šoštarića putuje u Poljsku, pristao je na razgovor za Večernji list...

Karačić "nezgodan" ujutro

Kako vam se dogodila ozljeda i zašto je tako dugo trajao oporavak?

– Ni sam nisam siguran kako se dogodila, nakon jedne utakmice samo sam osjetio snažnu bol. Ali liječnici kažu da je medicinsko čudo kako sam se brzo oporavio.

GALERIJA Nexe svladao Skjern u EHF Europskoj ligi

Pred vama su dvije utakmice sa Zagrebom, jeste li gledali hrvatskog prvaka ove sezone?

– Naravno. Gledao sam dosta utakmica, a Zagreb sam gledao protiv Aalborga. Ne očekujem ništa manje od vrlo teške i neizvjesne utakmice. Zagreb ima odličan miks srčanih i iskusnih igrača poput Čupića i Dibirova koji i dalje igraju dominantno. Tu je i niz mladih talenata, poput golmana Mandića koji radi zaista dobar posao. Bit će nam vrlo teško, naročito u Zagrebu.

Posljednje dvije sezone Industria Kielce otišla je sve do finala i u oba je, protiv Barcelone i Magdeburga, ostala kratka za jedan gol. Vjerujete li da ste ove godine dovoljno jaki da ponovite takav pothvat ili da odete i korak dalje?

– Skupine su već godinama vrlo teške, još otkako je EHF promijenio sustav natjecanja. Posebno naša u kojoj su sve momčadi prilično jake osim Pelistera, ali čak i protiv njega morate biti na visokoj razini da vam se ne bi dogodio kiks. Uspjeli smo u zadnje dvije godine, vjerujemo da ćemo i treći put u nizu, ali i da ćemo napraviti taj korak više.

Što vaš klub čini tako jakim da stalno ulazite u finala?

– U osnovi je najvažniji fantastičan tim stalno gladan i žedan novih uspjeha. Imamo sjajne vanjske igrače poput Alexa Dujšebajeva i Igora Karačića, kružne napadače Tournata i Karaljoka, izvanredna krila... Szymon Sićko je možda i najbolji strijelac u ligi... Sve to skupa odlično vodi Talant Dujšebajev, po mom mišljenju najbolji svjetski trener, koji se konstantno brine da držimo razinu i uvijek nađe put do prave forme.

VEZANI ČLANCI:

Guardiola u nogometu – Dujšebajev u rukometu. Na koji način utječe na igrače i momčad?

– Mislim da nitko tako ne razumije rukomet kao Dujšebajev. On ga praktički živi i u stanju je istovremeno razmišljati i kao igrač i kao trener. Nikad nisam sreo nekoga tko tako govori o rukometu kao on, a impresivno je kako snimi svakog suparnika. On je poput kirurga na operacijskom stolu koji u svakom trenutku točno zna koji potez treba povući i kada. Ima nevjerojatnu moć motivacije igrača i svakog dovede do toga da izvlači maksimum iz svoga potencijala. Talant je jako puno toga postigao kao igrač i onda je sve to nastavio kao trener.

Hit ste u europskom rukometu, iz poljskog grada s oko 200 tisuća stanovnika. Kako je živjeti u Kielceu?

– Grad je predivan, naročito ljeti. Nekad zna biti vjetrovito pa treba biti oprezan, posebno na balkonu kad se sunčate, ne smije se zaboraviti zaštita od sunca. Ljudi su jako dragi, uživaju gledati našu momčad, vole rukomet. Osjećam da grad živi za nas, osim možda onog političkog dijela. Volim tu živjeti i nadam se da ću ostati dugo.

Koliko za vašu momčad znači Karačić?

– Igor je sjajan igrač, baš poput još dvojice hrvatskih legendi Ivana Balića i Domagoja Duvnjaka. Volim igrati s njim, on dominira terenom, zapravo je rukometni genijalac, izuzetno pametan igrač i usto vrlo zabavan tip. O.K., zna ujutro biti težak ako se nije dobro naspavao, ali i to je na određen način zabavan dio njegova karaktera. Jako sam sretan što je dio našeg tima, on zapravo u svakoj utakmici pokazuje koliko nam je važan. Odlično je ušao u sezonu i mislim da nas, ako tako nastavi, može dovesti do izuzetnih stvari.

VEZANI ČLANCI:

Želim olimpijsko zlato

Kao mlad golman u Wetzlaru ste upoznali Ivana Balića koji vam je dvije sezone bio suigrač. Što ste naučili od njega?

– Ivano je sjajna osoba, a najvažnije od svega što me naučio bilo je da uživam u rukometu. Kad sam bio mlađi, često sam se previše zamarao time da moram biti dobar, nabijao si pritisak, postavljao razne ciljeve, a zapravo nisam uživao u igri. Ivano mi je rekao da se moram opustiti, uživati u životu, da rukomet nije neki mukotrpan posao nego igra... I danas sam mu zahvalan na tome i uvijek sam sretan kad ga sretnem jer je izuzetno ljubazna i ugodna osoba. Iskreno, volio bih ga opet vidjeti na najvećoj rukometnoj pozornici jer je izuzetan privilegij, naročito u razdoblju kad se igrač razvija, imati kraj sebe nekoga tko tako razumije rukomet kao Ivano.

Što biste još voljeli postići u karijeri? Osim postati najbolji rukometaš svijeta...

– Volio bih osvojiti Ligu prvaka. Dvaput smo bili u finalu i, moram priznati, boli kad si tako blizu, a nisi je osvojio. To su mi dva najveća cilja. Volio bih biti i svjetski prvak s Njemačkom i osvojiti olimpijsko zlato. Znam, teško je to, ali mislim da svaki rukometaš o tome sanja.

VIDEO Prosinečki o Dinamu: 'Teško mi je pričati o tome. Stalno mi se nešto dešavalo, pa me onda prevare...'