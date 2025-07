'Najbolja igračica ima 500 €, muški za to ne ustaju iz kreveta!' Brutalna istina o ženskom sportu u Hrvatskoj

U mjesto Preko na otoku Ugljanu održana je 13. radionica Glas žena u sportu. Uz sportašice i njihove trenere, polaznice radionice i predstavnike grada te sportske zajednice sudjelovali su Morana Paliković Gruden, predsjednica Komisije za ravnopravnost spolova i dopredsjednica HOO-a, Ratko Cvetnić, član HAZU-a, sportski novinari i predavači na radionici Jura Ozmec i Marin Šarec te direktorica Ureda za međunarodnu suradnju i korporativne komunikacije HOO-a Mia Baćić.

Treći put na otoku

- Ovo je treći put da smo na otoku. Prije samo imali radionice na Korčuli i Cresu, a cilj ove edukativne radionice je poboljšanje prezentacije sporta i sportašica u objavama na društvenim mrežama, kvalitetnije komuniciranje s predstavnicima medija te priprema sadržaja koji se želi podijeliti s javnošću i medijima. Uz nas su i dalje, kao partneri u projektu "Glas žena u sportu", Agencija za elektroničke medije, Hrvatski paraolimpijski odbor, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova i Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH.Zašto ponovno otok? Zato što mislim da su otoci idealna mjesta za sve vrste sportskih aktivnosti. U budućnosti želimo u ovaj projekt uključiti ne sam sportaše, suce, trenere već i ljude koji rade u administraciji sportskih klubova i volontere – rekla je Morana Paliković Gruden.

Na otoku Ugljanu postoji tek nekoliko aktivnih sportskih klubova. Jedan od njih je nogometni klub Sveti Mihovil koji je prošlu sezonu završio na drugom mjestu, iza Debeljaka, u Drugoj županijskog ligi.

- U klubu imamo tek nekoliko djevojčica koje treniraju. Za ada im predstavlja problem stalno putovanje trajektom do Zadra pa ne treniraju u klubu Donat koji je član Prve hrvatske ženske lige. U Donatu jako dobro rade svoj posao, imaju dobre uvjete ali su glavni problem financije. U Prvoj ženskoj ligi ima jako puno igračica koje uz igranje nogometa rade još jedan ako ne i dva posla. Što reći kada najplaćenija igračica naše lige ima 500 eura mjesečno. Taj iznos neki naši nogometaši zarade za sat vremena. I nije čudo što mnoge djevojke gube volju kada dođu u seniorski nogomet – rekao je Krešimir Jaklin, trener kluba Sveti Mihovil, ali i član stručnog stožera hrvatske U 17 reprezentacije.

Hrvatski nogometni savez podigao je razinu ženskog nogometa u Hrvatskoj, pogotovo što se tiče reprezentacija. Sve naše ženske selekcije imaju gotovo iste uvjete kao muškarci. Dnevnice su redovne, sve selekcije imaju odličan smještaj, hranu, stadione za treninge. Na kraju bi dodao da ženski nogometni klub Donat ima budžet kakav dobiva nogometni klub Zadar, bile bi prvakinje Hrvatske s 20 bodova viška – zaključio je Jaklin.

U muškom nogometnom klub Sveti Mihovil jedan od trenera je i Zlatka Glavurtić.

- Dolazim iz svijeta Fitnessa pa sam u nogometnom klubu zadužena za kondicijske treninge. Znam da je trenutačno u tijeku europsko prvenstvo nogometašica ali iskreno nemam vremena da to pratim na TV-u – dodala je Glavurtić.

Uz nogometni klub tu je i futsal klub Ugljan, te košarki klub Otok.

U košarkaškom klubu zajedno treniraju dječaci i djevojčice jer nemamo dovoljan broj djevojčica kako bi osnovali barem jednu selekciju. Imamo sjajne uvjete u dvorani osnovne škole ali veliki problem je trajekt i putovanje njime. Dolazim u Preko triput tjedno i na svakom dolasku i odlasku izgubim cijeli dan. I djeci je teško svakodnevno putovati Zadar-Preko i obrnuto – rekla je Ana Vrsaljko, košarkaški trener.

Jedan do gostiju radionice bio je Slobodan Mijolović, proslavljeni hrvatski atletičar koji je trenutačno četvrti na listi svih vremena Hrvatske na 800 i 1500 metara.

- U zadarskoj županiji imamo 1150 registriranih atletičara i atletičarki koji su do ovog dijela sezone osvojili 80 medalja na državnom nivou, te oko 600 na lokalnom. Ima nekoliko atletičarki koje dolaze s otoka, jedna od njih je Lea Ćosić koja svaki dan putuje s Pašmana u Zadar na treninge – rekao je Mijolović i prisjetio se svog nastupa na europskom prvenstvu u Splitu, 1990. godine.

"Ovo je prvenstvo, ne izlet"

- Nastupio sam tada u utrci na 800 metara. U zraku se osjetio naboj stvaranja neovisne Hrvatske, prepun Poljud, predsjednik Franjo Tuđman otvarao je natjecanje, a ja nastupao prvog dana. Nisam želio propustiti svečano otvorenje, iako sam trčao odmah iza. Trener me non-stop pozivao i dovikivao da se idem zagrijavati, "ovo je prvenstvo, ne izlet", maknem se malo dalje od njega i nastavim gledati do kraja. Mislim u sebi: "zagrijao si se ti, ovdje će noge same trčati, jer biti pred 35.000 domaćih navijača, krcatim tribinama, ne treba posebna priprema. Istrčim drugo vrijeme kvalifikacija bez pola muke, trener presretan. Drugi dan u polufinalu odvijala se spora i neizvjesna utrka. Na žalost, za sedam stotinki sekunde ispadam iz finala – prisjetio se tih davnih i nezaboravnih dana naš poznati atletičar.