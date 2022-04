Na snimci se vidi što se događalo kobne noći, Denis Tot nije pružao otpor

Denis Tot, tragično preminuli hrvatski rukometaš, koji je zadnje nosio dres Butela iz Skoplja, preminuo je u bolnici uslijed srčanog zastoja. Tako barem tvrdi njegov brat Boris koji je u Sjevernu Makedoniju stigao iz Nizozemske gdje brani za tamošnjeg prvoligaša.

– Denis je preminuo od srčanog udara, a ne od bilo kakvih tjelesnih ozljeda, tučnjave i ostalih gluposti koje su tijekom cijelog dana bile pisane po medijima – napisao je Boris na svom Facebook profilu.

Nije bilo narkotika u krvi

Tako nešto potvrdili su i izvori iz bolnice koji navode da je Tot primljen bez srčane reakcije, nakon čega je odmah prebačen na reanimaciju te da nije imao znakova ozljeda uzrokovanih fizičkim nasiljem. Večernji list je kontaktirao ambasadora Sjeverne Makedonije u Zagrebu, Milaima Fetaia koji nas uvjerava da ovaj slučaj neće biti gurnut pod tepih, a i da je obdukcija barem jednu stvar maknula s popisa mogućih okolnosti.

Denis u krvi nije imao ni narkotike ni druge strane supstance. – Obavezno će se provesti detaljna istraga. Ravnateljica KBC-a kaže da nema tragova nasilja, da to nije ubojstvo. Da je reanimiran, ali da je na kraju umro. Došao je sa srčanim problemima. Predan je obdukciji, oni će detaljno reći što je bilo. Ono što je sigurno je da nije bio pod narkoticima, nije imao nikakve strane supstance u tijelu, u krvi – rekao je Fetai.

Iz Skoplja smo dobili službenu informaciju i da je oformljen poseban tim tamošnjeg MUP-a koji će se baviti ovim slučajem kako bi se što prije doznale prave informacije. Prema pisanju portala Vistinomer.mk, postoji snimka na kojoj se vidi kako mladić i djevojka izlaze iz diskoteke Privilege i ulaze u taksi, a Tot ih je pratio i obraćao im se, no na snimci se ne vidi što im je rekao. Mladić i djevojka potom izlaze iz taksija. Dečko ga je udario dvaput, nakon čega rukometaš odmah pada na tlo, a djevojka ga je još nekoliko puta udarila po glavi. Mladi rukometaš se uopće nije micao niti je pružao otpor. Nakon što su vidjeli da je bez svijesti, njih dvoje su mu pokušali pomoći i reanimirati ga, ali nisu uspjeli, nakon čega su pobjegli, a taksi je otišao kada je izbila svađa. Tijelo mladog rukometaša vidio je jedan od zaposlenika noćnog kluba i odmah je pozvao hitnu – piše Vistinomer.mk.

Makedonska televizija objavila je da je policija uhitila dvoje ljudi koji se dovode u vezu s Denisovom smrću, dok je treća osoba u bijegu. Dakle, bit će tu još puno posla, posebice za policiju koja mora utvrditi niz činjenica.

Odgođena utakmica Butela

– Mi smo Denisa zapazili još 2013. godine kada smo protiv Đakova igrali polufinale Kupa Hrvatske, no on je ubrzo otišao u Ademar kao izrazito mlad perspektivan igrač. Ondje je igrao malo pa je došao kod nas na polusezonu "oživjeti" karijeru i to mu je uspjelo. Ne mogu vjerovati da ga više nema - rekao je Aleksandar Beaković, sportski direktor RK Poreča.

Zbog ove tragedija odgođena je i utakmica doigravanja za prvaka Sjeverne Makedonije između Butela i Vardara koja se trebala igrati u subotu.

