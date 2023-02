Na derbi sezone dolaze s juniorima, ali to uopće ne mora biti loše za Hajduk

Hajduk dolazi na derbi u Zagreb, predvođen Ivanom Lekom, koji u Maksimiru kao igrač u bijelom dresu nikada nije doživio osjećaj pobjede. Po mnogima, sutrašnja utakmica za bijele je prijelomna ove sezone. U svakom slučaju, derbi je uvijek posebna i najbitnija utakmica našeg prvenstva, pa i kad je Dinamo osam bodova ispred, s utakmicom manje od Hajduka. I baš na tim velikim utakmicama, koje bi po nepisanom pravilu trebali rješavati najbolji, iskusni igrači, dogodi se da Hajduk, primoran ili ne, na Maksimir istrčava s igračima za koje mnogi čuju prvi put.

Baš to dogodilo se u maksimirskom derbiju u travnju 2021. godine, prvom koji je trebao odigrati Marko Livaja nakon povratka u Hajduk, ali zbog kazne za karton koju je morao odraditi, istrčao je pred gledatelje od prve minute Stipe Biuk, tada malo poznati Hajdukov junior s tek nekoliko nastupa za A-momčad. Sutradan je pola nogometne Hrvatske pričalo da netko treba kazneno odgovarati ako taj dečko ne postane svjetska klasa. Odigrao je Biuk uistinu vrhunsku utakmicu te je uz kolegu Marina Ljubičića bio jedini hajdukovac koji je pokazao zube Dinamu u najvećem derbiju. Hajduk je izgubio, izgledali su sramotno, ali pamte se riječi koje je kapetan Dinama Arijan Ademi nakon utakmice rekao mladom Biuku i stisnuo mu ruku. Na Biukova leđa već tada stavljene su fraze o težini Hajdukova dresa, a ni dvije godine nakon tog derbija i on i mladi napadač Ljubičić već su prošlost za klub s Poljuda.

No vijest je da su se do A-momčadi probila neka nova mlada imena, jedan od njih je i Luka Vušković, rijetko viđen talent, jedan od najposebnijih koje HNL ima, a u nedjelju na Maksimiru mogao bi postati i najmlađi igrač u povijesti sa službenim nastupom u HNL-u. Jučer je proslavio 16. rođendan, a klub mu je čestitao novim ugovorom te je mladi stoper sada za Poljud vezan do 2026. godine. Predsjednik Hajduka Lukša Jakobušić kazao je javno da od Vuškovića očekuje najveći transfer u povijesti kluba te da bi ga uskoro mogli i ostvariti. Hajdukovi juniori najljepša su priča u Splitu ovog trenutka, očekuju povijesnu utakmicu i dolazak Manchester Cityja u osmini finala Lige prvaka mladih, Torcida najavljuje spektakl na Poljudu, a trener Mario Budimir proživljava vjerojatno najljepše dane u karijeri. Njegov doprinos, kao i doprinos Hajdukovih skauta proteklih godina najopipljiviji će biti baš u derbiju u nedjelju jer Ivan Leko zbog silnih ozljeda treba pomoć mladih igrača te se očekuje da će minutažu, osim Vuškovića, dobiti i Marko Capan, mladi 18-godišnji veznjak rodom iz Bjelovara koji je u Hajduk došao iz Lokomotive i priključio se omladinskom pogonu 2020. godine.

– Privukla me samo emocija da dođem u Hajduk. Ovdje svi žive taj klub, ja navijam za Hajduk – kazao je Capan nakon potpisa ugovora, a sad već ima i dva nastupa za A-momčad.

U utakmici protiv Šahtara asistirao je iz prekida Vuškoviću za pogodak vrijedan prolaska. Nadalje, Dominik Prpić, junior koji je debitirao za Hajduk protiv Šibenika, momentalno je oduševio pa je i on na Lekinu popisu opustošenom ozljedama, ali i očito skrojenom prije dolaska trenera kapitalca, kako ga je predstavio Jakobušić. Leko stalno ističe da mu nedostaju pojačanja, no istovremeno šansu uzimaju oni na kojima Hajduk gradi temelje budućnosti. I klub je, kako se sada čini, prelomio po pitanju odluke kamo će s juniorima, na Dinamo i put prema Osijeku ili na City. S obzirom na to da su uoči velikog derbija glavna priča na Poljudu Hajdukovi juniori, poruka je to koja se može protumačiti kao prijelomna – prioritet je prva momčad i svaka iduća utakmica.

S Vuškovićem je priča ipak puno ozbiljnija od utakmice koja dolazi. O njemu se govori kao o igraču od nekoliko desetaka milijuna eura pa dokud mašta seže. Potomak je slavne hajdučke obitelji: za Hajduk su igrali i njegov pradjed, djed, otac i brat.

– Nekoliko tjedana trenira s nama i zaslužio je minute u derbiju, a hoće li startati, vidjet ćemo. Jako smo zadovoljni što smo dobili još jednog igrača – rekao je Leko koji najskuplju momčad Hajduka ikada za derbi krpa s juniorima, ali to ne mora nužno biti problematično.

Sjetimo se kako je jednom i Goran Vučeviću nemogućoj situaciji za Hajduk kao v.d. trenera s mladim igračima i debitantima srušio Dinamo nakon ubitačnog niza poraza i trauma za hajdukovce pretrpljenih na maksimirskim gostovanjima. Sjetit ćemo se o mladog Marija Čuića koji je s dva gola u maniri Bake Sliškovića srušio Dinamo, ali je potom nestao sa scene, danas je na posudbi u Radomlju. Hajdukova omladinka škola u prošlosti je bila prepoznatljiva u cijeloj Europi, već kod prvog dodira igrača i lopte znalo se da on dolazi s Poljuda.

– Kada uspiješ ovdje, možeš igrati gdje hoćeš – reći će na to trener Hajduka.

Vidjet ćemo kako će ti mladići reagirati u najvećoj mogućoj utakmici, derbiju s Dinamom...

OČEKIVANI SASTAV HAJDUKA

Sentić

Simić - Ferro - Melnjak

Lovrenčić - Fossati - Capan - Anelo

Pukstaš - Krovinović

Livaja