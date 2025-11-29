Mučenje Bayerna protiv St. Paulija, dva gola u sudačkoj nadoknadi

Nogometaši Bayerna izuzetno su teško potvrdili ulogu favorita u 12. kolu Bundeslige, pobijedivši St. Pauli na svom terenu s 3-1.

Do sudačke nadoknade, gosti iz Hamburga držali su velik bod u rukama, no na kraju su pretrpjeli deveti poraz ove sezone, dok je Bayern ostvario 11. pobjedu. Gosti su poveli golom Hountondjija u 6. minuti, a Bayern je izjednačio pred kraj prvog poluvremena preko Guerreira.

Do 93. minute rezultat je bio 1-1, kada je Diaz okrunio pritisak domaćina i zabio za 2-1. Sve je zaključio Jackson trećim golom Bayerna u 97. minuti, čime je potvrđena nova pobjeda domaćina. Hrvatski reprezentativac Josip Stanišić ušao je u igru za Bayern u 65. minuti.

Hoffenheim je vrlo lako osvojio tri boda na domaćem terenu, pobijedivši Augsburg 3-0 u Sinsheimu. Utakmica je bila odlučena već u prvom poluvremenu, kada je domaćin postigao tri gola. Toure je zabio za 1-0 u 16. minuti, Burger je povisio na 2-0 u 26. minuti, a na samom kraju prvog dijela Zesiger je postigao autogol za visokih 3-0.

Hrvatski reprezentativac Andrej Kramarić zaigrao je za Hoffenheim u 59. minuti, dok je Kristijan Jakić za Augsburg nastupio od 46. minute. Hrvatski vratar Nediljko Labrović utakmicu je odgledao s klupe za pričuve Augsburga.

Veliki preokret u finišu susreta priredio je Heidenheim, koji je do ovog kola bio posljednja momčad na ljestvici. Heidenheim je gubio 0-1 kod Union Berlina sve do 90. minute, kada je izjednačio Schimmer. U 95. minuti Schoppner je zabio za veliko gostujuće slavlje i pobjedu 2-1.

Hrvatski nogometaš Josip Juranović nije bio u konkurenciji za Union Berlin u ovom susretu.

U nedjelju će se odigrati preostala tri dvoboja ovog kola: Hamburg - Stuttgart, Eintracht - Wolfsburg i Freiburg - Mainz.

Bundesliga, 12. kolo:

Bayern - St. Pauli 3-1 (Guerreiro 44, Diaz 90+3, Jackson 90+7 / Hountondji 6)

Hoffenheim - Augsburg 3-0 (Toure 16, Burger 26, Zesiger 45-ag)

Union Berlin - Heidenheim 1-2 (Khedira 43 / Schimmer 90, Schoppner 90+5)

Werder - Köln 1-1 (Friedl 22 / El Mala 90+1)