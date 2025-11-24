Naši Portali
Tenis

Motušić, Rebić, Matešić i Jerković pobjednici Mastersa

Autor
Damir Mrvec
24.11.2025.
u 18:43

Leon Motušić (Zadar 08) i Ana Marija Rebić (Ponikve) te Manuel Matešić (Kastav) i Iva Jerković (Zagi) pobjednici su Hrvatskih Mastersa do 13 i 15 godina koji su se od subote igrali na terenima na Zagrebačkom Velesajmu

Leon Motušić (Zadar 08) i Ana Marija Rebić (Ponikve) te Manuel Matešić (Kastav) i Iva Jerković (Zagi) pobjednici su Hrvatskih Mastersa do 13 i 15 godina koji su se od subote igrali na terenima na Zagrebačkom Velesajmu.

Motušić je u finalu Mastersa 13 bio bolji od Joakima Bobanovića (Tweener) – 6:1, 6:1, a Rebić od Angeline Pavinčić (Opatija) – 6:1, 6:0.

Matešić je u završnom ogledu Mastersa 15 svladao Patricka Voljavca (Ponikve) – 2:6, 6:4, 10:7, dok je Jerković bila prejaka za Lenu Aralicu (HTK Zagreb) – 6.1, 6:1.
