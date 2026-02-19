Naši Portali
VELIKA POBJEDA

Junak velike Rijekine pobjede: 'Bili smo agresivni po cijelom terenu, jako dobra utakmica'

Rijeka: Rijeka i Varaždin sastali se u 22. kolu Prve HNL
Goran Kovacic/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
19.02.2026.
u 23:22

Kažu da ti u teškim utakmicama treba vratarska pomoć. Zato i jesam tu da nešto obranim

Nogometaši Rijeke pobijedili su ciparsku Omoniju s 1:0 u gostima u playoffu Konferencijske lige i ostvarili veliku prednost uoči uzvrata u Rijeci sljedećeg tjedna. Pogodak odluke zabio je Englez Daniel Adu-Adjei u 86. minuti na asistenciju Tiaga Dantasa.

Upravo je strijelac odlučujućeg pogotka prvi komentirao veliku utakmicu Rijeke:

- Mislim da je bila vrlo profesionalna utakmica od cijele momčadi. Znali smo kako kontrolirati utakmicu, kada usporiti kada ubrzati jer imamo priliku zabiti. Bili smo agresivni po cijelom terenu, Zlomislić je imao par velikih obrana, ali jako dobre obrambene reakcije od svih. Sve u svemu jako dobra utakmica.

Našli ste se na pravom mjestu u pravo vrijeme.

- Bio je to vrlo dobar kontranapad, ne sjećam ga se cijelog. Znam da sam bio na rubu kaznenog prostora i pokušavao se osloboditi i eto.

Nakon njega javio se i ponajbolji pojedinac Rijeke u ovoj utakmici, vratar Martin Zlomislić.

- Teška utakmica za nas, dobar protivnik. Vidi se da su s razlogom prvi u svojoj ligi, imaju dobre pojedince. Mi smo se dobro branili, na kraju nas je nagradilo. Kući idemo s prednošću, ali ovo je ipak prvo poluvrijeme. Ima još 90 minuta - započeo je riječki kapetan.

- Znali smo da će oni pred domaćom publikom krenuti jako. Htjeli smo ih smiriti prvih 10-15 minuta da malo i spustimo tribine dolje. Izdržali smo te njihove na početku, dobro se branili. Poslije imali svoje šanse i zabili.

Odlična utakmica za vas osobno.

- Kažu da ti u teškim utakmicama treba vratarska pomoć. Zato i jesam tu da nešto obranim.
Konferencijska liga Omonia Rijeka

