Kaštela pod vodom! Jugo razbija rivu, valovi prelaze obalu

Snažno olujno jugo ponovno stvara velike probleme duž hrvatske obale, a među najpogođenijim područjima i ovaj su put Kaštele. More se izlijeva na obalu, potapajući dijelove šetnica i rive, dok se snažni valovi lome o obalne zidove, osobito u Donjim Kaštelima koja su najizloženija jugu.

Razina mora trenutačno je oko 60 centimetara iznad srednje vrijednosti. Iako se ne očekuje ciklonalna plima razmjera kakve su posljednjih tjedana pogađale Dalmaciju, kombinacija niskog tlaka zraka i jakog juga dodatno podiže more te uzrokuje zadržavanje vode uz obalu. Šetnice uz more na pojedinim su lokacijama pod vodom, a valovi povremeno prelaze rivu i obalne prometnice. Slični problemi zabilježeni su i u Splitu, gdje vrlo jako jugo donosi povremene olujne udare i poteškoće u pomorskom prometu, piše Dalmacija Danas .

Najjači udari juga bilježe se u sjevernoj Dalmaciji i na sjevernom Jadranu, gdje dosežu oko 90 kilometara na sat. Prema prognozama, tijekom noći na otvorenom moru moguće su brzine i do 100 kilometara na sat, što bi moglo dodatno pogoršati stanje na izloženim dijelovima obale. Grmljavinsko nevrijeme već je zahvatilo područje ispred Zadra, a snažna grmljavinska linija proteže se kroz sjevernu i srednju Dalmaciju te se premješta prema jugu.

Na moru su već zabilježeni poremećaji u pomorskom prometu, a građanima i pomorcima savjetuje se oprez. Posebno se upozoravaju vlasnici plovila da dodatno osiguraju vezove, dok se šetačima preporučuje izbjegavanje izloženih obalnih dijelova zbog opasnosti od jakih udara valova. Vrhunac pogoršanja očekuje se tijekom noći, nakon čega bi se u drugom dijelu sutrašnjeg dana vremenske prilike postupno trebale smirivati.