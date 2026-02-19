UŽIVO OD 21 Evo sastava. Victor Sanchez priredio iznenađenje na Cipru, hrvatski prvak igra povijesnu utakmicu

OMONIA: Fabiano - Masouras, Coulibaly, Balkovec, Christou - Odubajo, Eiting, Andreou, Semedo - Tanković, Mmaee
RIJEKA: Zlomislić - Barišić, Majstorović, Devetak - Oreč, Barco, Dantas, Lasickas - Ndockyt - Jurić, Fruk
TV-prijenos utakmice je na kanalu Arenasport 2, s prigodnim emisijama prije i poslije utakmice.
Lijepi vam pozdrav i poštovanje, dragi čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je tekstualni prijenos prve utakmice Eliminacijske faze ili šesnaestine finala Konferencijske lige. Aktualni hrvatski prvak Rijeka igra protiv ciparske Omonije u Nikoziji. Prvi dvoboj počinje u 21 sat na stadionu GSP u glavnom gradu Cipra.
