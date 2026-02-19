Naši Portali
VL
Autor
Karlo Koret
OMONIA - RIJEKA

UŽIVO OD 21 Evo sastava. Victor Sanchez priredio iznenađenje na Cipru, hrvatski prvak igra povijesnu utakmicu

Rijeka: Rijeka i Varaždin sastali se u 22. kolu Prve HNL
Goran Kovacic/PIXSELL
19.02.2026. u 19:50
Utakmicu šesnaestine finala Konferencijske lige između Omonije iz Nikozije i Rijeke pratimo u tekstualnom prijenosu na portalu Večernjeg lista
OMONIA
-
RIJEKA
Konferencijska liga - 1/16 finala, 21.00, GSP stadion, Nikozija, Cipar
SASTAVI

OMONIA: Fabiano - Masouras, Coulibaly, Balkovec, Christou - Odubajo, Eiting, Andreou, Semedo - Tanković, Mmaee

RIJEKA: Zlomislić - Barišić, Majstorović, Devetak - Oreč, Barco, Dantas, Lasickas - Ndockyt - Jurić, Fruk

TV-PRIJENOS

TV-prijenos utakmice je na kanalu Arenasport 2, s prigodnim emisijama prije i poslije utakmice.

POČETAK

Lijepi vam pozdrav i poštovanje, dragi čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je tekstualni prijenos prve utakmice Eliminacijske faze ili šesnaestine finala Konferencijske lige. Aktualni hrvatski prvak Rijeka igra protiv ciparske Omonije u Nikoziji. Prvi dvoboj počinje u 21 sat na stadionu GSP u glavnom gradu Cipra.

