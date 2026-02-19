Politička drama: DP prebacio lopticu HDZ-u i doveo ga u neugodnu poziciju

Dan nakon što ga je predsjednik HSLS-a Dario Hrebak u javnim istupima nazvao glupim desničarem i postavio premijeru Andreju Plenkoviću ultimatum s rokom od 30 dana da "resetira koaliciju", saborski zastupnik Josip Dabro u svoje i u ime Domovinskog pokreta iznio je kontra-ultimatum, odnosno "jedan prijedlog od glupog desničara pametnim liberalima". Predložio je da se u roku od 30 dana donese zakon koji izričito zabranjuje komunističke simbole i javnu afirmaciju istaknutih komunista, što znači da bi se zabranila i crvena petokraka, i pozdrav "Smrt fašizmu, sloboda narodu", ali vjerojatno i nazivi ulica i trgova po maršalu Titu u, primjerice, Istri ili bilo gdje drugdje gdje ih ponajviše i ima. Premijer Andrej Plenković iz Indije, gdje sudjeluje na summitu posvećenom umjetnoj inteligenciji, poručio je da ultimatume neće prihvaćati ni on osobno niti HDZ te je pozvao sve posvađane članove vladajuće koalicije da "smire ton i ne daju nepotrebno argumente oporbi".

Ali i u srijedu je, peti dan od prve vijesti o Dabrinu pjevanju stihova o Anti Paveliću na pokladnom jahanju u Komletincima, to bila priča koja jednostavno odbija umrijeti i koja se pretvara u sve veću političku dramu u redovima vladajuće koalicije. Odmah nakon završetka Dabrine konferencije za novinare u Saboru, neki od utjecajnijih HDZ-ovaca u prvoj su reakciji komentirali da je takav zakon, kakav ultimativno traži DP, nemoguće donijeti, i zbog brzine, i zbog sadržaja koji se traži. HDZ-ovci se nadaju da će taktika "pričekajmo, smirimo ton" dati prostora za deeskalaciju tenzija. No, Dabro pred novinarima nije izgledao neodlučno, a ni Stipe Mlinarić Ćipe i Ivica Kukavica koji su stajali uz njega. Znakovito je da je u uvodu spomenuo jedan zapravo Plenkovićev izraz, o tome da stranka ne može biti talac jednog čovjeka. Dodao je da ne želi da HSLS bude talac njega i njegova ponašanja pa je rekao "odoh ja iz Sabora", ali pod jednim uvjetom.

– U sljedećih 30 dana donesimo zakon koji izričito zabranjuje komunističke simbole i slogane te javnu afirmaciju istaknutih komunista, koji su u antihrvatskoj i antidemokratskoj maniri masovno likvidirali, proganjali i zatvarali Hrvate. Zabranimo zakonom crvenu zvijezdu petokraku pod kojom su u zatvoru patili upravo osnivači HSLS-a, pod kojom je razaran Vukovar i drugi hrvatski gradovi, pod kojom su ginuli hrvatski ljudi, i mene više nema u vladajućoj koaliciji – poručio je Dabro.

Na naše pitanje znače li njegove riječi da istupa iz podrške vladajućoj koaliciji, odgovorio je: Ne, ja nikad neću rušiti ovu hrvatsku Vladu. Na potezu je sada premijer Plenković, koji u spomenutoj izjavi nije krio kako mu je krajnje neugodna pozicija u koju su koalicijski partneri doveli njega i njegovu stranku. Dapače, Plenković je partnere opomenuo da "ne daju nepotrebno argumente oporbi", ostavljajući otvorenom mogućnost da se u Dabrinu slučaju radi o namjernim potezima.

– Je li slučajna ili je namjerna što se tiče Dabre, to ćemo do kraja ispitati i ne djeluje mi baš sasvim slučajno, što se moje osobne analize tiče, a i ove reakcije djeluju malo pretjerano – istaknuo je premijer. Nije pritom ostao dužan ni HSLS-u, kojem poručuje kako "partneri razgovaraju i ne daju si rokove, pogotovo oni koji su izašli s njima na listama i ušli u Hrvatski sabor". HSLS-ovci su, naime, kroz zadnja tri izborna ciklusa u Sabor ulazili s koalicijskih lista predvođenih HDZ-om.

Iz HSLS-a Dabrin je "prijedlog" jučer komentirao zastupnik Darko Klasić, koji je poručio kako osobno nema ništa protiv toga da se zabrane komunistički i svi totalitarni simboli u Hrvatskoj i tako ispuni uvjet pod kojim bi se DP-ov zastupnik maknuo iz Sabora. Napomenuo je kako će službeno stajalište stranka o tome zauzeti idućih dana i naglasio kako HSLS nikad nije imao problema s osudom svih totalitarnih režima.

– Mi nemamo s time problema. HSLS je 1998. donio deklaraciju, koja je prethodila i EU i Republici Hrvatskoj, znači 20 godina prije nego što je Domovinski pokret uopće osnovan – rekao je Klasić. Što se tiče HDZ-a, Dabrin prijedlog komentirao je potpredsjednik stranke i Vlade Branko Bačić, koji podsjeća da je Vlada osnovala Povjerenstvo za utvrđivanje sudbina žrtava zločina počinjenih neposredno nakon Drugog svjetskog rata, u čijem radu sudjeluju i znanstvenici.

– Oni su uspjeli napraviti dokument koji je dobar okvir kako bi se trebalo odnositi prema tom nasljeđu naše prošlosti i u okviru tih mjera vidim eventualni budući zakonski okvir, iako osobno nisam za zabrane. Skloniji sam edukaciji, da sami spoznamo što je dobro, a što loše iz naše prošlosti – rekao je Bačić.

Jasno je, međutim, kako će taj zakonodavni postupak, ako do njega doista i dođe, u polariziranoj atmosferi kakva trenutačno vlada biti više nego složen i veliko je pitanje mogu li stranke svjetonazorski heterogene vladajuće koalicije doista doći do teksta koji će razlučiti što su simboli komunizma koje treba zabraniti, a što simboli pokreta iz kojeg su proistekle i odluke ZAVNOH-a na koje se u preambuli poziva Ustav RH.

Na ruke ljevice teško da mogu računati, osim ako ne žele prihvatiti prijedlog SDP-a kojim bi se kažnjavalo veličanje ustaštva i četništva te negiranje i veličanje zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata, na koji je jučer podsjetila Sandra Benčić (Možemo!). Kad je riječ o desnoj oporbi, iznenadio je Mostov Ante Kujundžić porukom kako je antifašizam utkan u temelje Hrvatske, kako treba razgraničiti antifašizam i komunizam te kako pozdrav "Smrt fašizmu, sloboda narodu" u kontekstu antifašističke borbe nema tko što osuđivati.