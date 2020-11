Morbidan čin na sprovodu Maradone: Otvarali lijes i fotografirali se s njim

Nakon što nas je u srijedu u 61. godini života prerano napustio obožavani Dios, Diego Armando Maradona, već u četvrtak bila je organizirana njegova sahrana.

Tisuće su ga čekale vidjeti, tisuće su htjele još jednom vidjeti najboljeg koji je trčao nogometnim travnjacima ili, bolje rečeno, plesao. On je tako izgledao uvijek, kao da pleše, da se zabavlja. Za njega vrijedi ona: On nije igrao nogomet, on se nogometa igrao.

Lijes je bio prekriven argentinskom zastavom i dresovima klubova za koje je igrao te, naravno, onime argentinske reprezentacije, a obožavatelji su jecali u suzama i jedva se suzdržavali od preskakanja zaštitne ograde da dođu do tijela svoga nacionalnog heroja prije no što ode na svoje posljednje počivalište.

No, dok se većina što samostalno, što uz pomoć zaštitara zaustavila i odustala od pokušaja dodirivanja preminule legende, neki nisu imali niti to zrno poštovanja prema velikanu kao što je bio on.

Naime, trojica djelatnika pogrebnog poduzeća otvorila su škrinju i fotografirali se s pokojnim Maradonom, a onda to sve objavili na društvenim mrežama.

- Osobno ću se pobrinuti da odgovorni za ovo plate za takav kukavički čin - rekao je. Maradonin odvjetnik Matías Borla, koji je ranije u četvrtak najavio tužbu protiv hitne pomoći zbog prespore reakcije i neadekvatne skrbi, najavio je tužbu zbog oskvrnuća tijela.