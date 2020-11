Maradonina bivša zaručnica u suzama: 'Obitelj mi ne da da se oprostim od njega'

U ponedjeljak poslijepodne u 61. godini života napustio nas je Diego Maradona. Vijest o smrti legendarnog nogometaša u sekundi je obišla svijet, a posebno neutješna bila je Maradonina bivša zaručnica, 30-godina mlađa Rocio Oliva s kojom je bio u turbulentnoj vezi od 2012. do 2018. godine. Nedugo nakon što je saznala za smrt bivšeg partnera Rocio je gostovala na argentinskoj televiziji i potpuno shrvana kazala kako joj nogometaševa bivša supruga Claudia Villafañe i ostatak obitelji ne dozvoljavaju da se oprosti od njega, piše The Sun.

- Boli me što me ne puštaju na bdijenje, time su povrijedili i Diega. Ja sam njegova posljednja partnerica, imam jednako pravo da se oprostim od njega kao i ostali. Ne znam zašto mi to rade, ne provociram nikoga - kazala je Rocio kroz suze.

- Diego je bio moj bivši, želim se oprostiti s njim, moram to učiniti. Želio je da budem tamo do posljednjeg daha. Samo mi znamo kakvu smo vezu i ljubav imali i koliko smo bili zaljubljeni - dodala je.

Iako je njihova turbulentna veza često punila novinske stupce Rocio o Diegu ima samo riječi hvale. - Bio je skroman i imao je divovsko srce te je zaista volio život. U srcu su mi lijepe uspomene. Jako me volio i to mi ispunjava dušu - zaključila je nogometašica.

Inače, Maradona i Rocio upoznali su se 2010. na zabavi za argentinsku nogometnu reprezentaciju, a u to je vrijeme Maradona bio u vezi s Veronicom Ojedom. Ljubav između Malog Zelenog i mlade nogometašice nije planula tada, ali ubrzo je bilo jasno da među njima nešto postoji. O Rocio se pisalo da je bila u vezi s huliganom osuđenim na doživotni zatvor zbog ubojstva navijača. Ali Diego se zaručio njome, iako mu je u to vrijeme bivša djevojka Veronica rekla da je trudna s njihovim drugim djetetom. No Maradona nije želio priznati dijete. Ljubav između Diega i Rocio nije narušila ni ljubav prema vječnim nogometnim rivalima. Naime, vatrena navijačica Rivera pala je na Diegov šarm iako je on u dva navrata igrao za Boca Juniors.

Zbog ljubavi prema njoj Maradona se navodno podvrgnuo i estetskim korekcijama. Tako je, priča se, bio na zatezanju lica te smanjenju podočnjaka, podbratka i obraza. U središtu skandala našli su se kada je nasrnuo na nju prigovarajući joj da stalno telefonira. U javnost je tada, prije dvije godine, procurila snimka na kojoj se vidi kako fizički nasrće na nju dok ga ona moli da je prestane udarati. Nakon uznemirujućeg videa Maradona je objavio priopćenje u kojem tvrdi da je samo bacio telefon i opsovao, ali da nikada nije udario ženu. Poslije je odlučio iskupiti se za nedjelo tako što je tetovirao njezino ime na unutarnjoj strani nadlaktice. No tetovirao je kao posvetu njoj i riječ “perra” na prsima, što u prijevodu znači “kučka”. Ipak, glasine o zlostavljanju nisu prestale. Navodno je nakon incidenta s mobitelom viđen kako je verbalno zlostavlja tijekom leta zrakoplovom. Kontroverze su, čini se, bile dio Maradonine svakodnevice. Prije epizode s nasiljem, optužio je Rocio da mu je ukrala tisuće dolara vrijedan nakit iz rezidencije u Dubaiju. Uhićena je na aerodromu u Buenos Airesu i branila se rekavši da nikada nije ništa ukrala. Završili su na sudu i priča se dugo povlačila po medijima. Maradona i Rocio zajedno su bili i u Hrvatskoj u vrijeme održavanja Davis Cupa u Zagrebu 2016. godine. Njihova turbulentna ljubav okončana je u prosincu 2018. godine nakon što ga je Rocio izbacila iz stana u kojem su zajedno živjeli.

