'Reći ću vam što je sinoć nedostajalo Dinamu. Pa oni su triput kvalitetniji od tih Šveđana'

Po načinu na koji je Dinamo ušao u utakmicu protiv Malmöa, činilo se da će upisati još jednu europsku pobjedu. Jer, dojam je kako je momčad Marija Kovačevića individualno kvalitetnija od švedskog suparnika. Nažalost, plavi nisu uspjeli to pokazati na terenu, a pogodak primljen u završnici poluvremenu, kao da im je poljuljao samopouzdanje...



- Također imam dojam da je Dinamo triput kvalitetnija momčad. Srećom, Šveđani nisu postigli drugi pogodak u onoj situaciji kada je Nevistić sjajno reagirao. Da su zabili, utakmica bi bila gotova. Da je Dinamo postigao pogodak u razdoblju kada su kvalitetno otvorili utakmicu, sve bi sigurno otišlo u drugom smjeru. Vjerojatno bi Malmö primio dva-tri pogotka - počeo je Stjepan Tomas.