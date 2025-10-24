Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 22
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
RIJEČ STRUČNJAKA

'Reći ću vam što je sinoć nedostajalo Dinamu. Pa oni su triput kvalitetniji od tih Šveđana'

Autor
Željko Janković
24.10.2025.
u 08:00

Osvrt na dvoboj Malmöa i Dinama za Večernji list dao je nekadašnji vatreni, Stjepan Tomas

Po načinu na koji je Dinamo ušao u utakmicu protiv Malmöa, činilo se da će upisati još jednu europsku pobjedu. Jer, dojam je kako je momčad Marija Kovačevića individualno kvalitetnija od švedskog suparnika. Nažalost, plavi nisu uspjeli to pokazati na terenu, a pogodak primljen u završnici poluvremenu, kao da im je poljuljao samopouzdanje...

- Također imam dojam da je Dinamo triput kvalitetnija momčad. Srećom, Šveđani nisu postigli drugi pogodak u onoj situaciji kada je Nevistić sjajno reagirao. Da su zabili, utakmica bi bila gotova. Da je Dinamo postigao pogodak u razdoblju kada su kvalitetno otvorili utakmicu, sve bi sigurno otišlo u drugom smjeru. Vjerojatno bi Malmö primio dva-tri pogotka - počeo je Stjepan Tomas.

Ključne riječi
Europska liga malmo Dinamo

Komentara 1

Pogledaj Sve
NO
novalet
08:18 24.10.2025.

Sramotna igra. U ugovore trenerima i igračima uvest penalizaciju loših nastupa. Da sam na mjestu Bobana sada bi kaznio trenera sa 50.000 e a igrače i stručni stožer svakog sa 10.000 e. Pa nek igraju tak negdje drugdje!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja