'Modrićeva tajna jedna je od najbolje čuvanih u nogometu. Pojavile su se nove sumnje oko Hrvata'

Čitani španjolski dnevni list Marca je uoči utakmice Reala i Atletica u sklopu uzvratnog susreta Lige prvaka posvetila tekst našem kapetanu Luki Modriću pod naslovom 'Nezaslužena sumnja koja prati Luku Modrića'.

- Tko bi rekao kako će se Luka Modrić, unatoč brojnim očitanim lekcijama, suočavati s dvojbama kada je u početnom sastavu Carla Ancelottija u Real Madridu. Približavajući se 40. godini života, legenda Real Madrida i Hrvatske ne pokazuje znakove iscrpljenosti, no teško skida sa sebe stigmu koju nosi u vezi svojeg fizičkog stanja i mogućnosti da češće starta utakmice - piše Marca.

- Ove sezone je samo jednom startao u dvije utakmice zaredom. No, ni to nije potpuno točno jer je između toga Real igrao jednu utakmicu koju je on morao propustiti zbog kartona. Tada je igrao protiv Celte u kupu 79 minuta, a šest dana kasnije u Ligi prvaka protiv Salzburga 90 minuta. S obzirom na to da je startao protiv Raya, dvojba je hoće li startati protiv Atletica - dodaje Marca.

Modrić je ove sezone odigrao čak 1997 minuta u svim natjecanjima te je postigao četiri gola uz sedam asistencija. Marca piše da je od prve minute igrao samo 19 od 42 utakmice dosad, što objašnjava dugovječnost koja je postala jedna od najbolje čuvanih tajni u nogometu.

- S obzirom na dostupne podatke, čini se da je teško da ćemo vidjeti Luku od početka, ali morat ćemo pričekati srijedu da vidimo hoće li se Talijan osloniti na veterana i iskustvo Hrvata u najvažnijoj utakmici sezone - zaključuje španjolski list.