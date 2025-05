Modrić ponoćnom objavom izazvao buru kod navijača: Trener mu je postavio ključni uvjet za ostanak

Nogometaši madridskog Reala pobijedili su Mallorcu s 2-1 u dvoboju 36. kola španjolske La Lige čime su ostali u matematičkoj šansi preskočiti Barcelonu na vrhu ljestvice, a jedan od najboljih igrača bio je Luka Modrić. Barcelona je prva sa 82 boda, dok Real dva kola prije kraja ima četiri boda manje. Barcelona ujedno ima i utakmicu manje. Real se u rezultatskom zaostatku našao već u 11. minuti kada je Slovak Valjent doveo goste u vodstvo. Od tada pa sve do kraja trajala je potpuna dominacija Madriđana koju su gosti prekidali ponekim opasnim kontranapadom.

Sve do 68. minute Mallorca je predvođena odličnim golmanom Leom Romanom odbijala domaće napade, ali je tada Real izjednačio. Modrić je uposlio Mbappéa, a Francuz je prošao pored dvojice suparničkih igrača i pogodio za 1-1. Modrić je odigrao svih 90 minuta za Real te mnogi navijači i mediji smatraju kako je zaslužio još jedan ugovor s kraljevskim klubom.

Preko Instagram profila, prije nego je otišao na zasluženi odmor, Modrić je objavio fotografiju slavlja s francuskom zvijezdom Kylianom Mbappéom, kojem je asistirao za izjednačujući pogodak. Uz emotikone snage i bijelog srca, Modrić je napisao kratko i jasno: 'Naprijed, Madrid'. Lukina objava je bila puna komentara, a svi žele isto, a to je ostanak Modrića u Realu i naredne sezone. “Još jednu godinu”, “Nemoj se nikad umiroviti. Ti si nogomet”, “Možeš li ostati do 2030.?” neki su od komentara.

Španjolski mediji žele da Modrić ostane, ali nemaju točnih informacija da će se to i dogoditi: “Modrić bi trebao igrati sve utakmice za Real do kraja sezone, zaslužuje dostojan oproštaj. Uživajmo u Hrvatu dok još možemo” piše Marca. Madridski AS je također imao zanimljiv tekst: “Odvukao je Luka kolica koliko god je mogao. Njegovo nevjerojatno putovanje, osim u slučaju iznenađujućeg obrata, ima još samo jednu stanicu”, napisali su novinari AS-a.

Isto tako, prije utakmice protiv Mallorce, španjolski portal Defensa Central objavio je vijest o uvjetu koji je novi trener Xabi Alonso postavio za Modrića kako bi ostao u klubu, što je Lukina velika želja. Naime, Alonso želi provesti dodatnu procjenu Modrića tijekom priprema za predstojeće Svjetsko klupsko prvenstvo, kako bi donio konačnu odluku o budućnosti hrvatskog veznjaka. Konačna odluka o budućnosti kapetana Reala i Hrvatske bit će donesena na temelju njegovih nastupa tijekom tih priprema i turnira u SAD-u. Ukoliko Modrić zadovolji, bit će mu ponuđen novi ugovor s Realom.