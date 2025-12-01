Modrić: Od malih nogu sam se morao brinuti o svemu i zato sam danas perfekcionist na terenu

Luka Modrić u nastavku serijala (Ne)uspjeh prvaka sa Slavenom Bilićem otvorio je najveće trenutke karijere od reprezentativnih trauma do života u Real Madridu, gdje je proveo više od desetljeća na vrhu svjetskog nogometa.

Prisjetio se Eura 2008. i ispadanja od Turske. "To je jedan od najtežih trenutaka u karijeri. Mjesecima nakon toga nisam normalno funkcionirao."

Govorio je i o važnom razgovoru sa Slavenom Bilićem iz dana Dinama: "Rekli ste mi da sam rang Inieste. To mi je tada značilo sve."

Modrić je vrlo otvoreno opisao što znači igrati u Realu. "U Madrid dolaze vrhunski igrači i to te motivira da se stalno dokazuješ. A s druge strane pomisliš, ako su se riješili tolikih igrača, moram zapeti još jače. Tamo nema ni trena pauze."

"U Realu ne trpe prosječnost. Ako osjete da si ispod nivoa odmah te maknu. Drugi jedva čekaju tvoju pogrešku. Svakodnevni je pritisak, a ja sam ponosan što sam se toliko dugo zadržao."

Posebno emocionalno govorio je o odlasku Matea Kovačića: "Jako teško mi je bilo kad je Kova otišao iz Reala. Bio mi je kao mlađi brat."

Bilić ga je pitao kako je moguće da 20 godina kontrolira ritam utakmice na najvišoj razini. "To je stanje koje je teško opisati. Sve sa strane prestane postojatim samo teren, suigrači i fokus. U tih 90 minuta ništa drugo ne postoji."

Na komentar da se Maradona "odmarao na terenu", Modrić odgovara: "Da, tako je. Moraš biti miran, organizirati igru, držati balans. Golovi pripadaju Ronaldu i Benzemi, ali bez naše sredine ekipa ne može funkcionirati."

Na pitanje što ga izdvaja, rekao je: "Prepoznavanje situacija. Vidim neke stvari prije nego što se dogode. Teško mi je pričati o sebi, ali to je to i moj karakter. Borac sam. Ako je situacija bezizlazna, uvijek vjerujem da se može nešto napraviti."

Opisao je i kako mu je kroz karijeru pomoglo što je igrao sve, od polušpice do oba krila: "Sve je išlo svojim tokom, bez preskakanja. I to je bilo idealno. Od malih nogu preuzimao sam odgovornost. Morao sam se sam brinuti o svemu. Kakav sam u životu, takav sam i na terenu. Perfekcionist sam. Ne možeš to biti uvijek, ali tome težim."