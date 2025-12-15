Naši Portali
Nije im jasno

Belgijci u šoku: To što nam je Hrvat napravio ne doživite često, to je jako razočaravajuće

UEFA Champions League - Club Brugge v Arsenal
Foto: GEERT VANDEN WIJNGAERT/REUTERS
1/3
VL
Autor
Hrvoje Delač
15.12.2025.
u 15:15

U ime cijele momčadi o tome se oglasio kapetan kluba Davy Roef

Hrvatski trener Ivan Leko odnedavno je na čelu belgijskog Club Bruggea. Protekli vikend ostat će mu u lijepom sjećanju jer je u gostima ostvario uvjerljivu pobjedu, s 5:1 bio je bolji od Dendera.

S druge pak strane, njegovom dosadašnjem klubu nije išlo tako dobro, Gent je u nedjelju kod kuće izgubio od Antwerpena (0:2). i mnogi smatraju da je baš Lekin naprasni odlazak bio glavni razlog za blijedo izdanje. Naime, takav neočekivan i brz rasplet iznenadio je mnoge.

U ime cijele momčadi o tome se oglasio kapetan kluba Davy Roef (31).

- Dakle, da razjasnimo, cijela ta situacija nas je zatekla i normalno da je utjecala na nas. Činjenica je da nas nije obavijestio, nije čak ni ostavio poruku u grupnom chatu, što je također razočaravajuća. Ali znamo da u nogometu ljudi često misle samo na sebe, rekao je Roef pa dodao:

- To gotovo nikad ne doživite. Ne samu promjena trenera, već način na koji se dogodila. Mogla je biti drugačija, zaključio je kapetan.

I branič Maksim Paskotsi nije zadovoljan takvim načinom odlaska.

- Bio je ovo vrlo neobičan tjedan za nas kao momčad, ali to je vrsta života na koju se moramo prilagoditi. Prethodni trener (Leko) nas još nije kontaktirao, ali ono što se još nije dogodilo, možda se ipak dogodi, tko zna.

Zanimljivo, upravo će ove dvije momčadi odmjeriti snage u sljedećem kolu, a igrači Genta moći će vidjeti svog bivšeg trenera Leku, koji je također govorio o ovoj temi, samo prije nekoliko dana.

- Apsolutno razumijem ljutnju u Gentu, razumijem da su ovim načinom frustrirani i razočarani jer je trenutak bio nezgodan i jer se sve odvilo brzo. Nije bilo vremena za susret i objašnjenje, bio je to naprosto poseban trenutak, a u nogometu se stvari ponekad događaju brzo i neplanirano, rekao je Leko.

Gent Club Brugge Ivan Leko

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar horuk
horuk
15:58 15.12.2025.

Belgijci??? Koji je to sada naš jezik bolan?

