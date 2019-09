Petu godinu u nizu

Modrić je lani pomeo konkurenciju, a sada će dobiti još jedno priznanje

Hrvatski kapetan je izabran za najboljeg igrača SP-a gdje je reprezentaciju vodio do srebra, bio je najbolji europski igrač u Uefinom izboru, osvojio je nagradu The Best u Fifinom izboru, te mu je pripala prestižna Zlatna lopta u izboru France Footballa