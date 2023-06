Modrić i Mandžukić nisu pričali tri godine. Objavljena je fotografija koja je oduševila sve Hrvate

Nasmijani Modrić i Mandžukić fotografirali su se nakon pobjede Hrvatske protiv Nizozemske u ogledu polufinala Lige nacija rezultatom 4:2, što je pokazatelj da opet imaju dobar odnos i da je svađa stvar prošlosti. Oni su se posvađali uoči dodatnih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Brazilu 2014. godine, o čemu je Modrić pisao u svojoj autobiografiji 'Moja igra'.

- Rekao sam mu: 'Hajde, Mario, idemo danas jako'. Bilo je to onako kako igrači često međusobno potiču jedni druge na treningu ili utakmici, a Mandžukić me je, međutim, iznenadio svojom reakcijom. 'Samo ti gledaj sebe, pusti me'. Mislio sam da je riječ o nekom trenutnom neraspoloženju, kao da se nešto ljutio na mene, a nisam imao logično objašnjenje - otkrio je Modrić pa nastavio:

- S njim sam uvijek imao dobar odnos. Bili smo u stalnom kontaktu sve do tada, a onda je nastala tišina i odnos je zahladio. Da sam imao današnju mudrost, rasčistio bih to odmah ili u najgorem slučaju na sljedećem okupljanju reprezentacije, no i ja sam bio prkosan. Kada se dva teška karaktera nađu u kratkom spoju, energija nestane. Meni je, iskreno, bilo krivo, ali nisam htio povući prvi potez, a očito nije ni on.

Problem su riješili uoči Mundijala u Rusiji, gdje su vatreni došli do finala i osvojili srebrnu medajlu.

- Dočekao sam pravi trenutak i inicirao razgovor. Htio sam mu reći koliko mi je žao što nemamo više blizak odnos. Zanimalo me koji je uzrok tome da više od tri godine komuniciramo isključivo kolegijalno. Razgovarali smo otvoreno i svakim trenutkom kao da se topio led između nas, odnosno problem koji je nastao ni iz čega. Rekao mi je da se nije ljutio na mene, već je mislio da sam ja ljut na njega - objasnio je Modrić.

Hrvatska će u finalu Lige nacija igrati protiv Španjolske. Borba za medalje, odnosno finale i utakmica za treće mjesto, zakazani su za nedjelju.