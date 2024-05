Modrić donio trofej Hajduku. Dvije momčadi bijelih slavile protiv zagrebačkih rivala

Kad već ove sezone nisu osvojili nijedan domaći seniorski trofej, nogometaši Hajduka jučer su u mlađim dobnim skupinama osvojili kup Hrvatske. I to dva, jedan u pionirskoj te jedan u kadetskoj konkurenciji. Oba finala igrala su se na stadionu Rudeša, a na tribinama su bili brojni bivši nogometaši poput Sergeja Jakirovića, Stipe Pletikose, Petra Krpana, Joea Šimunića, bila je tu i nekolicina trenera kao što su Ilija Lončarević i Damir Mladina...

U finalu pionirskog kupa Hajduk je pobijedio Dinamo s 1:0, a jedini strijelac bio je Marin Modrić. Jednog Modrića, Luku, Hajduk je svojevremeno pustio jer nije zadovoljio na probi, valjda neće i drugoga, koji im donosi trofeje. Inače, pioniri Dinama bili su bolja momčad, imali su velik broj prilika, pogotovo u drugom poluvremenu, no vratar Hajduka Roko Burger bio je na visini zadatka. Na samom početku veliku priliku imali su modri. Nakon ubačaja s desne strane Ante Šimović zahvatio je loptu i umalo postigao autogol, srećom za Hajduk lopta se odbila od prečke. Posebno su se u redovima Dinama istaknuli Brazilac Cirino, pred kojim je sigurno velika karijera. Ima sjajnu lijevu nogu, izuzetno je brz, tehnika mu je odlična. I da nije padala kiša, vjerojatno bi se puno bolje snalazio na suhom travnjaku.

U kadetskom finalu Hajduk je bio bolji od Lokomotive, ali tek nakon izvođenja jedanaesteraca. Nakon 90 minuta mreže su mirovale, a tragičar lokosica bio je Petar Zvonimir Kostelac, koji je šutirao u zadnjoj, petoj seriji i promašio cijela vrata. Hajdukovi junaci ovog susreta bili su Ivan Bosančić, koji je sjajno branio svoju mrežu tijekom cijelog susreta, te strijelci iz jedanaesteraca Sebastijan Kajtazi, Nikola Godec i Dominik Godec. Dojam je da je Lokomotiva bila opasnija, pogotovo u prvom poluvremenu, dok je u igri bio Petar Pfeiffer. Upravo je on kreirao dvije sjajne prilike za svoju momčad koje njegovi suigrači nisu pospremili u mrežu. No u nastavku nije igrao i to se osjetilo u igri Lokomotive.

– Izvrnuo sam zglob. Valjda sam krivo stao. Šteta, bila je ovo velika prilika da Lokomotiva prvi put osvoji kadetski kup. Žao mi je što nisam mogao pucati jedanaesterce jer sam uvijek među pet izvođača – rekao je Pfeiffer, koji je svojim pogotkom u osmini finala izbacio Dinamo. Zanimanje za ovog mladog reprezentativca Hrvatske već pokazuju Dinamo i Rijeka, ali i Maribor..

Kadetska sezona završava sljedećeg vikenda kada je na rasporedu posljednje kolo. Prvak se već odavno zna. Dinamo ima 12 bodova prednosti u odnosu na drugoplasirani Osijek te čak 14 bodova više od trećeplasiranog Hajduka.

