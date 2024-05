Hajduk želi igrača koji je ispao iz vatrenih te jednog od najboljih mladih u HNL-u

Nogometni kuloari nedavno su ponudili priču o Silviju Čabraji kao potencijalnom treneru Hajduka. U ovom trenutku, to nije opcija, sugeriraju nam dobro upućeni izvori. No, to ne znači da se ne može teoretizirati o toj opciji. Čabraja se dokazao u sustavu u kojem je afirmirano dosta mladih igrača. Posao u Hajduku bila bi potpuno drugačija razina izazova i pitanje je kako bi se dolje prilagodio.

Jer, malo je trenera u Hajduku imalo dugoročniju prigodu pokazati svoj potencijal. Jer, zna se koliko je teško egzistirati u poljudskim okolnostima. Za koje god se rješenje odlučili, jasno je kako Hajduku treba trener s iskustvom i autoritetom. Možda u poljudskim hodnicima šapuću i o Nenadu Bjelici koji je odnedavno bez posla. Bjelica ima poveznicu s Dalmacijom, no pitanje je ima li Hajduk financijsku moć zadovoljiti tu razinu bivšeg trenera Union Berlina. Prije ne nego da. Posebice što je Hajdukov proračun ionako nategnut.

Upravljački smjer

Naravno, status Marka Livaje, Josipa Brekala ili Ivana Perišića vjerojatno su neka od ključnih pitanja koja ovih dana muče Hajdukovu struku. Kada govorimo o Perišiću, pitanje je koliko mu je Hajduk zapravo pravi podražaj i koliko je on zadovoljan u ovoj ulozi. Primarni motiv bio je vratiti našeg reprezentativca u optimalno stanje, a za sve ostalo Perišić vjerojatno nema vremena čekati. Posebice neke procese koje Hajduk nije još niti započeo. A to je na novoj klupskoj upravi pred kojom su vrlo ozbiljni izazovi.

Treba pod hitno pronaći pravi upravljački smjer i pronaći novac koji bi jamčio toliko željeni iskorak kluba s Poljuda. Onaj u omladinskoj školi je napravljen jer je sustav preuzeo Goran Sablić. Bivši stoper splitske momčadi definitivno je pravo rješenja za tu funkciju. S njim sam razgovarao puno prije nego je preuzeo ključnu funkciju u omladinskoj školi. Jasno je, Sablić je duboko u problematici stvaranja mladih igrača i savršeno razumije koliko je to važno za budućnost kluba. A upravljanje sustavom ima u malom prstu, a uživa i veliki autoritet u nogometnim krugovima.

Među ozbiljnijim projektima kojima će se vrlo brzo u Hajduku baviti sigurno je i pitanje ostalih pojačanja za novu sezonu. Jedan od njih je Marin Šotiček, sjajni krilni napadač koji već neko vrijeme intrigira nogometnu javnost. Ove je sezone u 27 nastupa postigao devet pogodaka, uz jednu asistenciju. Sjajna izvedba, primjerice, protiv Rijeke, pokazala je širinu njegova potencijala. Osim Hajduka, stalno ga se dovodi u vezu s Dinamom.

Puno je faktora zbog kojih Šotičekova odluka može biti Poljud ili Maksimir. Naravno, ključan će biti njegov razvoj jer dugo nismo imali tako dobrog mladog krilnog igrača. Kao jedan od glavnih uvjeta eventualnog Šotičekova odlaska u Hajduk, spominje se prodaja Emira Sahitija. Hajdukov krilni napadač jedan je od rijetkih, ne računamo li nekoliko već afirmiranih mlađih igrača, koji su zreli za odlazak s Poljuda.

Traže i direktora

Isto tako, nije tajna da bi Sahiti želio otići. Jedan od igrača kojeg vabe na Poljudu navodno je i Dion Drena Beljo, 22-godišnji napadač Augsburga. Nema dvojbe da bi Hajduku itekako dobro došao napadač takvog profila. Ne traže Splićani pojačanja samo na travnjaku već i izvan njega, u upravljačkim strukturama. Ponajprije na poziciji sportskog direktora jer je Mindaugas Nikoličius već prije najavio da odlazi na kraju sezone.

Inzistirati na negativnim trendovima u Hajduku u sezoni koja je ionako izgubljena, vjerojatno ima malo smisla. No, činjenica da je Hajduk izgubio sedam utakmica kao domaćin na Poljudu. Dosadašnji rekord bio je šest poraza, prije tri godine. Za ovu je sezonu priča bila završena u ona poznata tri dana u kojima je Hajduk dvaput izgubio od Dinama.

Balon euforije se ispuhao i trenutačno ne postoji tako manično zanimanje za svaki korak na Poljudu. Možda će to, barem na kratko, smanjiti pritisak oko poljudskih ureda. Taj pritisak sve ove godine najveća je prepreka ostvarenju Hajdukovih ambicija...