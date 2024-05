Sopić: 'Modrića je nemoguće opisati riječima. Maestro uđe i promijeni utakmicu'

Nogometaši Rijeke su se nakon više od deset kola na čelu ljestvice Hrvatske nogometne lige našli u nezavidnoj situaciji. Nakon poraza od Lokomotive (3:1), u vjerojatno najvažnijem derbiju sezone na Rujevici ih je porazio Dinamo (1:2) . Tako su pali na drugo mjesto s četiri boda zaostatka za plavima. Povrh toga, Dinamo ima nešto povoljniji raspored obzirom da protiv Osijeka igraju kod kuće, a preostale dvije utakmice igraju protiv Slaven Belupa i Rudeša, to jest predzadnje momčadi prvenstva i kluba koji definitivno ispada u drugu ligu.

Rijeka pak gostuje na Pampasu i u Varaždinu, a protiv Slaven Belupa će igrati na vlastitom stadionu pa je izglednije da će skupiti bodove. Dakako, ovakvim su stanjem bitno umanjene šanse Rijeke da u posljednja tri kola preskoči Dinamo. Važnije bi im utakmice mogle biti one u finalu Hrvatskog nogometnog kupa. Najprije će protiv Dinama igrati na Maksimiru 15. svibnja. Uzvrat će se igrati 22. svibnja na Rujevici. Prije toga im je na rasporedu spomenuta utakmica s Varaždinom. Susret će se igrati u subotu, 11. svibnja, u 17 sati, a najavio ga je trener Željko Sopić.

"Puno smo razgovarali kroz tjedan. Vjerujem da će dečki pokazati kako nakon dva poraza u jednoj zahtjevnoj utakmici kao što je gostovanje u Varaždinu, odigrati dobro i pobijediti pa na tom valu ući u prvu utakmicu finala Kupa s Dinamom. Divno je to što su nam navijači priredili ovacije i nakon poraza. Divno je što su cijeli grad i Kvarner ponosni na cijeli klub baš kao što smo mi u klubu ponosni na našu momčad, ali… Nemojte me krivo shvatiti, meni to i nije neka utjeha. Izgubili smo utakmicu u kojoj smo bili bolji", rekao je Sopić pa rekao da bi mu poraz bio lakši da je Dinamo bio bolji na terenu.

"Pobjede su momčadske, porazi su trenerski. Kad izgubi, trener je ‘Pale sam na svijetu’. Sam sa sobom. Lakše bi mi bilo da su nas nadigrali i da smo uz čestitke na pobjedi mogli reći: ‘Svaka čast, bolje ste odigrali’. Ovako što?! Nije ovo klizanje pa da živimo od umjetničkog dojma. Ništa, glave skupa i u Varaždin po tri boda. Da će biti lako, sigurno neće, ali po to idemo", dodao je Sopić.

"Sve što sam tražio od njih, moji su igrači napravili. Uključujući ono najvažnije. Da se nakon utakmice svaki od njih pred zrcalom pa i jedan drugoga mogu pogledati u oči jer su dali baš sve od sebe. I tako je i bilo. Upravo su to napravili. Sad to moramo ponoviti, ali i pobijediti jer nam nakon dva poraza treba pobjeda. Kažem, neću više pričati o izvedbi koja je sjajna, a ostaneš bez bodova kao u prošlom kolu. Sigurno smo zaslužili više, ali to je sport. Sad želimo pobijediti", govori trener Rijeke.

Najavljuje manje promjene u sastavu za utakmicu protiv Varaždina. "Igrat će neki drugi koji će pokazati da i oni zaslužuju mjesto u prvih 11. Ponavljam, Varaždin nam je bitan ne samo zbog tri boda nego kao najbolji mogući uvod koji želimo prije finala kupa. Neće biti prevelikih rotacija u momčadi."

Naposljetku se osvrnuo na utakmice polufinala Lige prvaka između Borussije Dortmund i Paris Saint-Germaina. "PSG je pogodio pet stativa i prečki pa je ispao. Jasna mi je paralela s našom posljednjom utakmicom. Navijač sam Reala i drago mi je da su prošli pa makar se pričalo o svemu i svačemu nakon utakmice. Ali, ta sreća… Ni ona ne nagradi bez veze. No nekad zaista ne pobijedi bolji. To je jednostavno tako", konstatirao je pa pohvalio Luku Modrića: