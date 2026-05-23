Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 161
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Eurokup

Vaterpolisti Jadrana poraženi u prvom finalnom ogledu

Split: Jadran i Mladost sastali se u 8. kolu Prvenstva Hrvatske
Ivana Ivanovic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
23.05.2026.
u 22:00

Uzvratna utakmica na rasporedu je u Splitu 6. lipnja kada će Jadran pokušati nadoknaditi tri gola zaostatka. Splićani mogu biti zadovoljni završnim rezultatom jer su na startu posljednje četvrtine gubili 11-18, ali su do kraja smanjili na samo tri pogotka minusa.

U prvom finalnom dvoboju Eurokupa vaterpolisti splitskog Jadrana su poraženi na gostovanju kod Marseillea sa 16-19 (3-5, 3-6, 5-6, 5-2).

Uzvratna utakmica na rasporedu je u Splitu 6. lipnja kada će Jadran pokušati nadoknaditi tri gola zaostatka. Splićani mogu biti zadovoljni završnim rezultatom jer su na startu posljednje četvrtine gubili 11-18, ali su do kraja smanjili na samo tri pogotka minusa.

Marseille je utakmicu otvorio s 2-0 te je dva gola prednosti održavao do sredine druge četvrtine. Tada je uslijedio novi bijeg Marseillea koji je početkom treće dionice poveo s čak 12-6. Vrlo loše je u tim trenucima igrao Jadran, a Marseille je na samom startu posljednje dionice poveo i sa sedam golova, bilo je 18-11.

Uslijedilo je potom buđenje Jadrana, a posebno se istaknuo Butić koji je zabio posljednja tri gola za Jadran do konačnih 16-19.

Četiri pogotka za Jadran je postigao Zvonimir Butić, dok je tri dodao Ivan Domagoj Zović. Po dva su dali Duje Pejković i Mislav Čurković.

Kod Marseillea su najbolji bili Ugo Crousillat i Thomas Vernoux, obojica su postigla po četiri pogotka.

Eurokup, finale (prva utakmica):

Marseille - Jadran Split 19-16
Ključne riječi
Vaterpolo Jadran

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!