Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 229
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026
#Vatreni
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
OSVOJIO TRI MEDALJE

Zlatni hrvatski reprezentativac odlazi u Srbiju: 'Kad je stigao poziv, nisam dugo razmišljao'

Šibenik: Finalni susret Kupa Hrvatske za muške između Jadrana i Mladosti
Sime Zelic/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
01.06.2026.
u 20:40

Kao član hrvatske reprezentacije Marcelić je tijekom karijere osvojio zlatnu medalju na Svjetskom prvenstvu 2017. u Budimpešti te brončanu na SP-u dvije godine kasnije. Nositelj je i brončane medalje s Europskog prvenstva 2018. godine

Vaterpolski klub Radnički iz Kragujevca službeno je objavio da je novi igrač te momčadi 32-godišnji hrvatski reprezentativni vratar Ivan Marcelić, dosadašnji član zagrebačke Mladosti.

„Kada je stigao poziv iz Radničkog nisam dugo razmišljao. Kao član Mladosti sam puno puta igrao protiv Radničkog i dobro znam kakav je klub u pitanju i kakav ugled ima u europskom vaterpolu“, rekao je Marcelić koji će po prvi puta u karijeri igrati izvan hrvatskih granica.

„Radnički ima sjajno sastavljenu momčad koja bi se dodatno trebala osnažiti u narednom periodu. Dolazim u klub prepun vrhunskih igrača koji iza sebe imaju impresivne karijere. Na meni je da pomognem iskustvom, da se što prije prilagodim i pomognem u ostvarivanju odličnih rezultata“, rekao je Marcelić.

Kao član hrvatske reprezentacije Marcelić je tijekom karijere osvojio zlatnu medalju na Svjetskom prvenstvu 2017. u Budimpešti te brončanu na SP-u dvije godine kasnije. Nositelj je i brončane medalje s Europskog prvenstva 2018. godine.
Ključne riječi
Srbija Hrvatska Vaterpolo Ivan Marcelić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!