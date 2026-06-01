Zlatni hrvatski reprezentativac odlazi u Srbiju: 'Kad je stigao poziv, nisam dugo razmišljao'

Vaterpolski klub Radnički iz Kragujevca službeno je objavio da je novi igrač te momčadi 32-godišnji hrvatski reprezentativni vratar Ivan Marcelić, dosadašnji član zagrebačke Mladosti.

„Kada je stigao poziv iz Radničkog nisam dugo razmišljao. Kao član Mladosti sam puno puta igrao protiv Radničkog i dobro znam kakav je klub u pitanju i kakav ugled ima u europskom vaterpolu“, rekao je Marcelić koji će po prvi puta u karijeri igrati izvan hrvatskih granica.

„Radnički ima sjajno sastavljenu momčad koja bi se dodatno trebala osnažiti u narednom periodu. Dolazim u klub prepun vrhunskih igrača koji iza sebe imaju impresivne karijere. Na meni je da pomognem iskustvom, da se što prije prilagodim i pomognem u ostvarivanju odličnih rezultata“, rekao je Marcelić.

Kao član hrvatske reprezentacije Marcelić je tijekom karijere osvojio zlatnu medalju na Svjetskom prvenstvu 2017. u Budimpešti te brončanu na SP-u dvije godine kasnije. Nositelj je i brončane medalje s Europskog prvenstva 2018. godine.