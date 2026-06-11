Koje je hrvatsko mjesto i na kopnu i na otoku? Tu je Jovanka slomila petu pa se odmah gradio novi most

Koje je hrvatsko mjesto i na kopnu i na otoku? Čiji se mještani hvale da im se svaki dan dva puta diže ljeti, a jednom zimi? Gdje je na starim drvenim daskama Jovanka Broz slomila štiklu pa dala obnoviti most? Tko, osim Zrća i Ultre ima razvikani festivale imena The Garden? Odgovor je isti – Tisno!

Najbolji vodič u zemlji

Mjesto odnedavno mjesto ima i najboljeg turističkog vodiča u zemlji. Željko Čorkalo turističke ture vodi po pola zemlje, sve od njegova Tisna pa gore do Karlovca, a povijest i zanimljivosti priča gostima u jednom dahu.

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– Točno, Jovanka Broz je, prelazeći pješice naš stotinu godina star drveni most, kada je u posjetu tu bila sa suprugom 1966. godine, slomila – štiklu, te rekla nešto u stilu "Ljudi, pa moramo im popraviti ovaj stari most!". I eto, ne da su ga popravili, već su sagradili novi. A današnji je most peti po redu, još noviji! Štos je kako je gotovo četiri desetljeća obitelj Šoda obavljala mostarsku službu na mostu na kojem su klasnije stradale Jovankine cipele. Najprije je mostarica bila gospođa Mare, zatim njezin sin Marko, kojeg će naslijediti supruga Dobrila. Susjed Krste Gabre Martin, inače did susjeda Ivice, a o čemu piše Branko Pavlov u knjizi "Tisno i Tišnjani kroz stoljeća", bio ložač na brodu Carpathia, te da je s ostalom posadom spašavao preživjele s Titanica. I sami su bili u opasnosti od santi leda – priča u dahu vodič Čorkalo u mjestu koje slavi 103 godine turizma.

Foto: Hrvoje Jelavić/Pixsell

– Prvi turisti bili su ovdje iz Praga, doveli su ih praški studenti Ivo Fantov i Mladen Kovačev, a kako nisu znali plivati, i danas je ostala uzrečica "Plivaš kao Čeh." Usto, zvona s crkve sv. Duha Mlečani su skinuli kako bi ih rastalili i napravili topovske kugle za rat na Kreti. Poslije su, istina, donijeli nova zvona. U blizini je i Pudarica, kamena piramida, koja to nije, ali zaista tako izgleda. Kamena konstrukcija sedam etaža, i s nje se vidi cijeli otok i arhipelag, turisti uživaju gore – govori zaljubljenik u povijest otoka Murtera.

Prvi čovjek turizma Filip Henjak nastavlja istim kursom:

– Kao što je David pobijedio Golijata, tako smo i mi kraj tišnjanskog mosta za stogodišnjicu turizma postavili skulpturu malog raka i hobotnice, koja simbolizira kako se on uspio osloboditi. Nekoć težački kraj danas živi od turizma, Englezi su ovdje svake godine mjesecima zbog Garden festivala, uspjeli smo spojiti obiteljski turizam i onaj koji privlači mlade željne zabave. I funkcionira savršeno. Ove godine imamo čak osam festivala elektroničke glazbe, od drum&bassa, dubstepa, housea, deep house... – govori Henjak.

Foto: Hrvoje Jelavić/Pixsell

Diže se dva puta dnevno

Poznati su po Igrama na Korentu, u kojoj se natječu mještani oni s otoka protiv onih s kopna već 40 godina u tome tko će jače potegnut konopac, tko će brže izroniti iz mora, a tko brže naliti maštele.

– Mi s otoka smo uspješniji nego susjedi s kopna. I to dvostruko! A ima nas manje – ponosni su s "one" strane Tisnog.

Najljepše se kupati na plaži Jazina, a plaže su Sveti Andrija i Banj.

– Cilo je misto kupalište, možeš skakati u more gdje ti srce poželi. Osim s mosta! Tu nema kupanja.

Koliko se puta most diže?

– Diže se kod nas dva puta dnevno! To svi znaju.

Foto: Hrvoje Jelavić/Pixsell

Ocjene Gostoljubivost i susretljivost 10 Čistoća i urednost mjesta 10 Plaže 9 Raznolikost smještaja 9 Kvaliteta ugostiteljske ponude 9 Sadržaji za djecu 9 Događanja 10 Opskrbljenost 9 Autohtonost 10 Opći dojam 8

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