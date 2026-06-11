Auto sletio, jedna osoba poginula, osam ozlijeđeno. Vozač nakon nesreće bježao

Teška prometna nesreća dogodila se u četvrtak poslijepodne na području općine Udbina, kada je automobil bugarskih registarskih oznaka sletio s lokalne ceste koja povezuje Podudbinu i čvor Udbina na autocesti A1. Prema prvim informacijama, u prometnoj nesreći jedna je osoba smrtno stradala, devet osoba je ozlijeđeno, a jedna osoba je pobjegla s mjesta događaja.



Prema informacijama koje je Večernji list potvrdila Policijska uprava ličko-senjske, u vozilu su se nalazili strani državljani koji su prethodno nezakonito prešli državnu granicu. Policija je zaprimila dojavu o njihovom kretanju te je krenula za vozilom, no u jednom trenutku izgubila ga je iz vida. - Nakon otprilike deset minuta zaprimljena je dojava o prometnoj nesreći na području Udbine. Dolaskom na mjesto događaja utvrđeno je da je riječ o istom vozilu koje je prethodno bilo predmet policijskog postupanja - navode iz policije.

U slijetanju automobila jedna je osoba poginula na mjestu nesreće. Vozač je nakon nesreće pokušao pobjeći, no policijski službenici ubrzo su ga pronašli i uhitili. Prema dostupnim informacijama, još jedna osoba koja se nalazila u vozilu i dalje je u bijegu te traje potraga za njom. - Osoba koja se dovodi u svezu s ovom prometnom nesrećom, vozač automobila bugarskih nacionalnih oznaka, je pod nadzorom policije. Brzom i koordiniranom reakcijom policijski službenici su ga uhvatili i uhitili u šumi nakon što je pobjegao s mjesta prometne nesreće i ostavio ozlijeđene osobe u vozilu. - poručili su iz PU ličko-senjske. Policija je na mjestu događaja provela očevid, dok je kriminalističko istraživanje u tijeku.