Doigravanje vaterpolista

Uz 15 obrana Čubranića, žapci protutnjali Dubrovnikom i izborili finale doigravanja

Grgo Jelavić/PIXSELL
Autor
Dražen Brajdić
30.05.2026.
u 22:43

Nakon pobjede u dvije utakmice (11:9, 19:10) nad Jugom, Mladost isčekuje boljeg iz drugog polufinalnog para kojeg čine riječko Primorje i branitelj naslova splitski Jadran koji u seriji na dvije pobjede vodi s 1-0

Vaterpolisti Mladosti prvi su finalisti doigravanja za prvaka Hrvatske. Nakon velike muke u prvoj zagrebačkoj utakmici (11:9), u drugoj, igranoj u Dubrovniku, mladostaši su dominirali protiv Juga (19:10).

Kad se očekivalo da će jugaši pokazati zube, momčad Vjekoslava Kobešćaka nije bila konkurentna što se vidjelo već u prvoj četvrtini (1:5). Zapravo, sve četvrtine pripale su gostima u čijim je redovima su prednjačili ljevoruki Ivan Nagaev (šest pogodaka iz sedam pokušaja), Andrija Bašić (pet pogodaka iz sedam pokušaja) a tri je zabio još jedan ljevoruki igrač Zagrepčana Konstantin Harkov (3/5).

Sveukupno, mladostaši su šutirali s uspješnošću od 61 posto (19 od 31) što je bilo prilično uspješnije od preciznosti domaćina koji su zabili 10 pogodaka iz 35 pokušaja.

Dakako, ovako uvjerljive pobjede žabaca ne bi bilo da Mauro Ivan Čubranić nije bio prava hobotnica koja je obranila čak 15 od 25 šuterskih pokušaja domaćina. A to je više nego dvostruko veći broj obrana no što su ih zajedno imali vratari Juga Toni Popadić (6) i Ivan Jurišić (1).

Mladost će tako igrati u finalu s boljim iz polufinalnog para Jadrana i Primorja. Splićani su u prvoj utakmici slavili 16:12 pa su i oni u prilici izboriti finale dvokorakom. A to se od branitelja naslova, s obzirom na sastav s kojim raspolaže, i očekuje.


 
