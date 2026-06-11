FOTO Nevrijeme skinulo krov s mrtvačnice, vinogradari u očaju kad su vidjeli što ih je dočekalo: 'Noćas nam je srce ostalo tamo'

"Probudili smo se uz prizore koje nijedan vinogradar ne želi vidjeti. Tuča je u samo nekoliko minuta uništila velik dio onoga što smo mjesecima stvarali", objavila je Vinarija Štampar nakon nevremena koje je protutnjalo dijelovima zemlje. "Dok danas prolazimo kroz redove vinove loze, teško je opisati osjećaj tuge, nemoći i razočaranja. Jer vinograd nije samo posao. To su rana jutra, dugi dani, briga oko svakog trsa, iščekivanje svake nove berbe i velika ljubav koju ulažemo tijekom cijele godine. U njemu je dio nas. Zato danas ne boli samo šteta koju vidimo, nego i sav trud, nada i želje koje su nestale u jednoj olujnoj noći. Znamo da je poljoprivreda takva i da priroda uvijek ima posljednju riječ, ali postoje trenuci kada je to zaista teško prihvatiti. Unatoč svemu, nećemo odustati. Tuga će proći, a ljubav prema vinogradu ostat će ista. Ponovno ćemo podići glavu, zasukati rukave i dati sve od sebe da iz ovoga izađemo još jači", dodali su. Najteže su stradali vinogradi na popularnom izletištu Mađerkin breg u Štrigovi.

Načelnik Općine Štrigova Stanislav Rebernik kaže da u tom kraju na granici sa Slovenijom ne pamte takvu tuču koja je u kratkom vremenu izazvala katastrofalne štete. Neki vinogradari ove će godine ostati bez berbe grožđa.

Nevrijeme je prošlo i drugim dijelovima zemlje. SBonline piše kako je noćas oko dva sata zahvatilo područje Nove Gradiške i prouzročilo je znatnu materijalnu štetu na više lokacija u gradu. Vjetar je lomio grane, rušio stabla te oštetio brojne objekte. U krugu Opće bolnice u Novoj Gradiški snažan nalet vjetra odnio je krov s objekta mrtvačnice. Nadležne službe noćas i jutros uklanjaju srušena stabla.

I zagrebačke službe imale su posla. Nevrijeme je glavni grad pogodilo oko ponoći. "Od 19 do sedam ujutro smo imali ukupno sedam intervencija. Od toga je bila jedna vatrodojava, jedan izvid, jedan požar trave, jedan požar krovišta, jedno otvaranje vrata, jedno zatvaranje vode i još jednu vatrodojavu", kazali su nam.

I danas se nastavlja promjenjivo oblačno, sa zapada djelomično smanjenje naoblake te osobito na kopnu osjetno svježije. Lokalno kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito u Dalmaciji i izraženiji, a na jugu je moguće i nevrijeme. Prema večeri pljuskova može biti i na sjeveru zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, podno Velebita na udare olujna, a na jugu umjereno do jako jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 16 i 20, a na Jadranu od 24 do 28 °C.