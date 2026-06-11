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VELIKA ČAST

New York preimenovao ulice u čast Peleu i Thierryju Henryju

Abu Dhabi Grand Prix
Jakub Porzycki/REUTERS
VL
Autor
Hina
11.06.2026.
u 15:43

Gomila ljudi okupila se na raskrižju West 50th Street i 6th Avenue u središtu Manhattana kako bi obilježili otkrivanje Thierry Henry Waya, izvijestio je FOX Sports

Brazilska nogometna legenda Pele i francuski nogometaš i trener Thierry Henry dobili su privremeno ulice sa svojim imenom u New Yorku koji im je na taj način odao počast uoči Svjetskog prvenstva. 

Svjetsko prvenstvo počinje danas i traje do 19. srpnja, a održava se u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama. Finale će se održati sljedeći mjesec na stadionu MetLife, koji će se tijekom trajanja turnira zvati New York New Jersey Stadium.

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Gomila ljudi okupila se na raskrižju West 50th Street i 6th Avenue u središtu Manhattana kako bi obilježili otkrivanje Thierry Henry Waya, izvijestio je FOX Sports.

Bivša zvijezda Arsenala i Barcelone, član francuske reprezentacije koja je osvojila Svjetsko prvenstvo 1998., 48-godišnji Henry pojavio se na velikom ekranu putem video poziva. U SAD-u je postao poznatiji nakon pet sezona s New York Red Bullsima u MLS-u do 2014.

Grad je također preimenovao raskrižje Shea Roada i Meridian Roada u Queensu po brazilskoj legendi Peleu.

Nova privremena imena ulica ostat će na snazi ​​do 1. studenog.
Ključne riječi
ulice New York Pele Thierry Henry

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