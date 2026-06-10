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OTKRIO I KAD

Vučić najavio ostavku

Beograd: Predsjednik Republike Srbije Vučić sastao se s predstavnicima delegacije korporacije Shandong Hi-Speed Group
Foto: Milos Tesic/ATAImages
1/6
VL
Autor
Večernji.hr
10.06.2026.
u 20:59

Govoreći o političkoj budućnosti, Vučić je rekao da svakodnevno razmatra mogućnost kandidature za predsjednika Vlade Srbije

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u srijedu da bi u narednim mjesecima mogao podnijeti ostavku na dužnost predsjednika Srbije, istaknuvši kako o tome ozbiljno razmišlja te da bi se to moglo dogoditi za tri ili četiri mjeseca, a možda i ranije. Gostujući na Radio Beogradu, Vučić je govorio o mogućnosti održavanja izvanrednih izbora te poručio da njegova odluka, kada bude donesena, neće biti iznenađenje za javnost.- Neću govoriti da skraćujem mandat, nego da podnosim ostavku - rekao je Vučić, prenosi Nova.rs.

Dodao je i kako je već počeo pripreme za odlazak iz Predsjedništva. - Počeo sam pakirati knjige u Predsjedništvu. Pitao sam prijatelje tko može primiti 500 knjiga, dok ću oko 1.200 knjiga koje sam dobio tijekom mandata darovati nekoj ustanovi. Još razmišljam kojoj - kazao je.

Govoreći o političkoj budućnosti, Vučić je rekao da svakodnevno razmatra mogućnost kandidature za predsjednika Vlade Srbije, ali i izbor novog kandidata vladajuće političke opcije za predsjedničke izbore. - To će biti netko odgovorniji, obrazovaniji i energičniji, osoba koja zna što je država. Sigurno će biti obrazovaniji od njihovih kandidata, Vladana Đokića i Dejana Bodiroge - izjavio je Vučić.

*Uz korištenje AI-a
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Beograd: Predsjednik Republike Srbije Vučić sastao se s predstavnicima delegacije korporacije Shandong Hi-Speed Group
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Ključne riječi
Aleksandar Vučić Srbija

Komentara 5

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OS
Ostrež
21:16 10.06.2026.

Odlično, sad bu prešel na mjesto premijera i nastqvil ih gnječit a na mjesto predsjednika postavil nekog svojeg potrčka hahahaha

Avatar Bob_Rock_
Bob_Rock_
21:30 10.06.2026.

Putinova škola.

Avatar bokolo
bokolo
21:25 10.06.2026.

Sta se neko u Hrvatskoj nada necem boljem od srbije? Kada je to bilo u proslosti?

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