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Dea Redžić
Autor
Dea Redžić

Je li ovo presuda Glavašu ili hrvatskom pravosuđu?

11.06.2026. u 07:54

Nakon više od 30 godina sudskih postupaka i ponovljenih suđenja, Vrhovni kazneni sud potvrdio je sedmogodišnju zatvorsku kaznu Branimiru Glavašu za ratne zločine nad osječkim civilima 1991. godine

VKS je potvrdio presudu Županijskog suda u Zagrebu kojom je Glavaš osuđen na sedam godina zatvora za ratni zločin protiv civilnog stanovništva u Osijeku 1991. godine. Presuda se odnosi na slučajeve "Garaža" i "Selotejp", a sud je utvrdio da je Glavaš, kao tadašnji zapovjednik obrane Osijeka, znao da njemu podređeni pripadnici postrojbi nezakonito odvode, zatvaraju i zlostavljaju civile, ali to nije spriječio, kao i da je naredio osnivanje tajne skupine za neovlaštena lišavanja slobode, zlostavljanja i likvidacije civila. Opisano je zlostavljanje civila koji su premlaćivani u podrumu i garaži. Jedan od njih bio je prisiljen piti sumpornu kiselinu iz akumulatora, nakon čega je usmrćen vatrenim oružjem. U predmetu "selotejp" pripadnici tajne skupine odvodili su civile iz domova, vezali im ruke, lijepili im usta selotejpom, odvodili ih na obalu Drave, ubijali i bacali njihova tijela u rijeku. Žrtve su bile većinom srpske nacionalnosti.

Ključne riječi
presuda Branimir Glavaš

Komentara 1

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Ostrež
08:06 11.06.2026.

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