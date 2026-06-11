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TUCHELOVE TEORIJE

Bellingham neće sam osvojiti Svjetsko prvenstvo

storyeditor/2026-06-10/thomas-tuchel-manager-england-speaks-1087288847.jpeg
REUTERS
Autor
Damir Mrvec
11.06.2026.
u 16:00

Dvojbe engleskog izbornika Thomasa Tuchela uoči utakmice protiv Hrvatske u Dallasu 17. lipnja

Thomas Tuchel, izbornik engleske nogometne reprezentacije, otkrio je kako se veznjak Real Madrida Jude Bellingham nalazi u troboju s Morganom Rogersom i Eberechijem Ezeom za mjesto iza napadača, na poziciji "desetke", uoči utakmice protiv Hrvatske koja će se igrati 17. lipnja u Dallasu.

– Imamo dovoljno dokaza da možemo pobjeđivati i bez Judea, a to je najvažnija poruka. Nadam se da nam njegova odsutnost nikada neće biti potrebna, ali imamo Kanea, Ricea, Judea, Rogersa i Saku. Imamo vrhunske igrače, a neki od njih bit će na klupi. Neki će ulaziti tijekom utakmice, neki će nam možda trebati u produžecima, a neki će izvesti odlučujući jedanaesterac. Sve moramo raditi kao momčad, inače nemamo nikakve šanse. Naravno da razumijem fascinaciju Judeom. I sam je osjećam. On je u sjajnoj formi, ali moramo prestati pričati samo o pojedincima. Jude sam neće osvojiti Svjetsko prvenstvo. To je nemoguće. Nitko sam ne može osvojiti Svjetsko prvenstvo. Osvojit ćemo ga samo kao momčad. Što ćemo ako se Jude ozlijedi? Svakodnevno gledam ove igrače na treninzima i ne trebate me uvjeravati u kvalitetu Judea Bellinghama ili Harryja Kanea – rekao je Tuchel.

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Iako je Bellingham ostavio vrlo dobar dojam nakon ulaska s klupe u pobjedi 1:0 protiv Novog Zelanda, dojam je kako je veznjak Aston Ville Morgan Rogers trenutačno bliži mjestu u početnoj postavi za prvu utakmicu protiv Hrvatske. Tuchel je ipak zadovoljan Bellinghamovim stanjem nakon povratka zbog ozljede.

– Ne dajemo mu nikakav poseban program. Svakog igrača pratimo individualno, ali Judeu nije potrebno dodatno opterećenje na treninzima. Naravno, pratimo svaku trening-sesiju i ako netko nije izložen opterećenju koje želimo, uvijek možemo dodati dodatne sprintove ili vježbe. No to nema veze s njegovom ozljedom ni s minutažom. On se trenutačno nalazi u idealnoj situaciji. Nije preopterećen, nije previše igrao, a mentalno je svjež i pun energije nakon povratka. Drago mi je što je u takvom stanju. Što više igrača imamo u takvoj situaciji, to bolje. Pred nama je dug turnir i igrači koje ćemo koristiti protiv Hrvatske ne moraju nužno biti isti oni koji će igrati tijekom cijelog natjecanja – zaključio je Tuchel.
Ključne riječi
Jude Bellingham Engleska nogometna reprezentacija Thomas Tuchel SP 2026.

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