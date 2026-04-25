'DAO SAM CIJELOG SEBE'

Kovačević emotivno najavio utakmicu u kojoj Dinamo može potvrditi naslov prvaka

Zagreb: Konferencija za medije trenera Dinama Maria Kovačevića
Josip Regovic/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
25.04.2026.
u 16:38

Dok se gradom već vozi Dinamov slavljenički tramvaj, a klub se priprema za proslavu 115. rođendana, trener Mario Kovačević spustio je loptu na zemlju. U emotivnoj najavi utakmice protiv Varaždina, u kojoj se može potvrditi naslov, progovorio je o turbulentnoj sezoni i otkrio da na raspolaganju neće imati jednog od ključnih igrača

Sve je spremno za veliko slavlje u Maksimiru. Dinamo u nedjelju dočekuje Varaždin s prvom "meč-loptom" za naslov prvaka, a pobjeda bi bila najljepši mogući poklon za 115. rođendan kluba. Iako bi plavi i prije početka svog dvoboja mogli postati prvaci, ako Hajduk ne pobijedi na Rujevici, trener Mario Kovačević ne želi ništa prepustiti slučaju i inzistira na potpunoj koncentraciji. "Radili smo čitavu sezonu da osiguramo naslov što prije i sad nam se pruža prilika. Neće biti lagano, Varaždin je dobra momčad, ali igrači jedva čekaju istrčati na teren. Ovo je prva meč-lopta, želimo je iskoristiti", jasan je bio Kovačević, čija momčad pobjedom i matematički osigurava novu titulu.

Ipak, uoči odlučujuće utakmice, strateg plavih suočio se s problemima. U sastavu neće biti važnog veznjaka Mihe Zajca, koji je zbog problema s tetivom zamijenjen na poluvremenu prošle utakmice protiv Istre. "Ozlijeđen je Miha Zajc, nećemo ga staviti u momčad. Osjetio je bol pa ga nećemo forsirati", potvrdio je Kovačević, no donio je i dobre vijesti. U kadar se vraćaju Vidović i McKenna, a trenirao je i Bennacer, što širi opcije uoči dvoboja. Najavio je kako će biti "dvije-tri promjene" u sastavu te da će igrati samo oni koji su sto posto spremni.

FOTO Dinamo i ZET zajedno slave rođendane, pogledajte posebni plavi tramvaj
Osvrnuo se i na turbulentne trenutke sezone, posebice nakon poraza u Puli, kada je sve izgledalo znatno teže. "Možda čudno zvuči, ali vjerovao sam i tada da ćemo ući u kontinuitet, a prvenstvo se osvaja u kontinuitetu. Bilo je tih loših utakmica, ali sad smo ulovili taj pobjednički niz. Za to su najzaslužniji igrači", rekao je Kovačević. Priznao je da ga je najviše bilo strah kad je tek došao, no da nikada nije razmišljao negativno. "Govorio sam i u svlačionici igračima da ćemo biti prvaci. Znamo koliko je igrača otišlo, nije lako stvoriti pobjednički mentalitet. I ja sam dao čitavog sebe da dođem u ovu situaciju."

Na kraju je s novinarima podijelio i svoja prva sjećanja na klub čiji je naslov sada na dohvat ruke. "Moje prvo sjećanje na Dinamo? Ta '82. kad su bili prvaci, imao sam sedam-osam godina, Ćiro i cijela ta priča. I uvijek je igrao Dinamo dobar nogomet, bio je gospodski klub. Dat ćemo sve od sebe da na rođendan postanemo prvaci. Emocije? Nisam još emotivan, tek kad osvojimo onda će me preplaviti."
Još iz kategorije

Hajduk i Lokomotiva sastali se u 26. kolu SuperSport HNL-a
ODLUKA PRED 'NARODNIM KLUBOM'

Hajduk je na povijesnom raskrižju: Milijarder želi uložiti u klub, ali to ima svoju cijenu...

Priča o ukrajinskom milijarderu stavlja Hajduk i njegove navijače na povijesno raskrižje. Mogućnost da se klub vine u nove visine nikada nije bila opipljivija, no cijena bi mogla biti odricanje od onoga što ga čini posebnim. Svaki budući korak morat će se vagati s iznimnom pažnjom, jer jednom kada se vrata krupnom kapitalu otvore, teško ih je ponovno zatvoriti.

Rijeka: Trener Victor Sanchez i igrač Justas Lasickas na konferenciji za medije
VICTOR SANCHEZ

Trener Rijeke: Poraz u Splitu je pod velikim utjecajem sudačke odluke, očekuje da će ovaj put biti pošteno

- Taj jedan poraz koji smo doživjeli u Splitu, po mom je mišljenju, bio pod velikim utjecajem sudačke odluke. Zato sam rekao da očekujem pošten sudački kriterij. Ponavljam, maksimalno poštujem suce, ali u toj utakmici koju smo izgubili 1:0 bili smo dominantni, kontrolirali smo susret 11 na 11 i igrali jako dobro. Zatim se dogodila situacija koja je, za mene, normalan nogometni start.

