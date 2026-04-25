Kovačević emotivno najavio utakmicu u kojoj Dinamo može potvrditi naslov prvaka

Sve je spremno za veliko slavlje u Maksimiru. Dinamo u nedjelju dočekuje Varaždin s prvom "meč-loptom" za naslov prvaka, a pobjeda bi bila najljepši mogući poklon za 115. rođendan kluba. Iako bi plavi i prije početka svog dvoboja mogli postati prvaci, ako Hajduk ne pobijedi na Rujevici, trener Mario Kovačević ne želi ništa prepustiti slučaju i inzistira na potpunoj koncentraciji. "Radili smo čitavu sezonu da osiguramo naslov što prije i sad nam se pruža prilika. Neće biti lagano, Varaždin je dobra momčad, ali igrači jedva čekaju istrčati na teren. Ovo je prva meč-lopta, želimo je iskoristiti", jasan je bio Kovačević, čija momčad pobjedom i matematički osigurava novu titulu.

Ipak, uoči odlučujuće utakmice, strateg plavih suočio se s problemima. U sastavu neće biti važnog veznjaka Mihe Zajca, koji je zbog problema s tetivom zamijenjen na poluvremenu prošle utakmice protiv Istre. "Ozlijeđen je Miha Zajc, nećemo ga staviti u momčad. Osjetio je bol pa ga nećemo forsirati", potvrdio je Kovačević, no donio je i dobre vijesti. U kadar se vraćaju Vidović i McKenna, a trenirao je i Bennacer, što širi opcije uoči dvoboja. Najavio je kako će biti "dvije-tri promjene" u sastavu te da će igrati samo oni koji su sto posto spremni.

FOTO Dinamo i ZET zajedno slave rođendane, pogledajte posebni plavi tramvaj

Osvrnuo se i na turbulentne trenutke sezone, posebice nakon poraza u Puli, kada je sve izgledalo znatno teže. "Možda čudno zvuči, ali vjerovao sam i tada da ćemo ući u kontinuitet, a prvenstvo se osvaja u kontinuitetu. Bilo je tih loših utakmica, ali sad smo ulovili taj pobjednički niz. Za to su najzaslužniji igrači", rekao je Kovačević. Priznao je da ga je najviše bilo strah kad je tek došao, no da nikada nije razmišljao negativno. "Govorio sam i u svlačionici igračima da ćemo biti prvaci. Znamo koliko je igrača otišlo, nije lako stvoriti pobjednički mentalitet. I ja sam dao čitavog sebe da dođem u ovu situaciju."

Na kraju je s novinarima podijelio i svoja prva sjećanja na klub čiji je naslov sada na dohvat ruke. "Moje prvo sjećanje na Dinamo? Ta '82. kad su bili prvaci, imao sam sedam-osam godina, Ćiro i cijela ta priča. I uvijek je igrao Dinamo dobar nogomet, bio je gospodski klub. Dat ćemo sve od sebe da na rođendan postanemo prvaci. Emocije? Nisam još emotivan, tek kad osvojimo onda će me preplaviti."