Trump objavio da je Iran srušio helikopter Apache, no ovaj detalj baca sumnju na cijelu priču

Iznad Hormuškog tjesnaca, Shahed je oborio jurišni helikopter AH-64 Apache, što je dovelo do nove eskalacije između SAD-a i Irana. Ujedno je to jedan od prvih slučajeva u povijesti da je bespilotna letjelica dugog dometa oborila helikopter, ali mnogi se analitičari pitaju kako se to zapravo moglo dogoditi i zašto možda sve nije onako kako se čini? Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je Iran oborio američki jurišni helikopter AH-64 Apache iznad Hormuškog tjesnaca. U početku se mislilo da ga je oborila neka vrsta protuzračne rakete, budući da iranski sustavi protuzračne obrane djeluju u području tjesnaca.