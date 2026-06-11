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MISTERIJ NAD HORMUZOM

Trump objavio da je Iran srušio helikopter Apache, no ovaj detalj baca sumnju na cijelu priču

Autor
Danijel Prerad
11.06.2026.
u 13:49

Shahed-136, naime, ima prilično veliku bojevu glavu i oko 40 kilograma čistog eksploziva u njoj, i u slučaju izravnog pogotka u AH-64 Apache, teško bi mogao pilot zadržati kontrolu nad letjelicom. A helikopter bi vjerojatno bio rastrgan još u zraku, i tada ne bi bilo govora o preživljavanju posade

Iznad Hormuškog tjesnaca, Shahed je oborio jurišni helikopter AH-64 Apache, što je dovelo do nove eskalacije između SAD-a i Irana. Ujedno je to jedan od prvih slučajeva u povijesti da je bespilotna letjelica dugog dometa oborila helikopter, ali mnogi se analitičari pitaju kako se to zapravo moglo dogoditi i zašto možda sve nije onako kako se čini? Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je Iran oborio američki jurišni helikopter AH-64 Apache iznad Hormuškog tjesnaca. U početku se mislilo da ga je oborila neka vrsta protuzračne rakete, budući da iranski sustavi protuzračne obrane djeluju u području tjesnaca.

Ključne riječi
Hormuški tjesnac vojska SAD Iran Shahed

Komentara 1

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KI
Kontra indoktriniran
13:59 11.06.2026.

Trump sada želi natjerati ("svog novog saveznika") Iran da "pritisne" Izrael svojim raketama kako bi se okončao sukob koji je doveo Ameriku do katastrofe, što bi prikrilo istinu. U posljednjim američkim "udarima" najviše su stradali civilni ciljevi, a Amerika je na kraju zabranila Izraelu da u njima sudjeluje, čak im je uskraćivala obavještajne podatke, znajući da će Izrael vrlo brzo pokrenuti neovisne napade na Iran koji neće biti uspješni zbog činjenice da je Iran stekao odgovarajuća sredstva za PZO, ali dovoljna za iranski odgovor i prizemljenje Izraela. I američki Židovi, poput Witkoffa okreću leđa Netanyahuovoj "politici", stoga i jesu najnoviji cilj izraelskih obavještajaca. Jučer je američka vojska u ranim jutarnjim napadima uništila postrojenja za pitku vodu na južnoj obali Irana, u blizini strateški važnog Hormuškog tjesnaca, prema detaljnoj analizi koju je objavio New York Times. New York Times potvrdio je autentičnost tih snimaka uspoređujući vidljivu okolinu zgrade s ranijim referentnim satelitskim snimkama točne lokacije. Hoće li Donald Trump odgovarati za ratne zločine? Hoće li (ironično) Židovi ovaj put podnijeti tužbu zbog toga? Riječ je o osveti dijela židovskog lobija u Americi koji kontrolira američke medije, objavilo je nekoliko američkih dužnosnika na društvenim mrežama i potvrdilo ono što sam upisao na početku. Sam helikopter već je bio "prežaljen i nebitan".

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