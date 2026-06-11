I Hajdaš-Dončić komentirao ono što je Benčić poručila HDZ-ovcima

Političke tenzije u zemlji ponovno su eskalirale. Sandra Benčić (Možemo!) nazvala je HDZ-ovce “stokom”, što je odmah pokrenulo lavinu reakcija i novi krug teških optužbi između vlasti i oporbe. Sve se zakuhalo nakon sjednice saborskog Odbora za Ustav. Benčić je brzo potvrdila da je uvreda išla HDZ-ovcima i jasno poručila da joj ne pada na pamet ispričati se. Kaže da je to bila reakcija na njihovo ponašanje i čistu "demonstraciju sile".

Premijer Andrej Plenković opisao je njezinu izjavu kao čistu “dehumanizaciju političkih protivnika”. "Vidim da se ne samo da se nije ispričala, nego je gotovo ponosna na te vulgarne, primitivne i isključive komentare prema kolegama", izjavio je Plenković nakon sastanka u Istri. Dodao je da je to opasan proces u kojem se od suparnika radi neprijatelj i podsjetio na stariju izjavu iz Rijeke – “ili si čovjek ili HDZ-ovac”, kao dokaz njihove isključivosti i netolerancije.

U obranu kolegice iz oporbe danas je stao šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, koji je Plenkovića optužio za teško licemjerje. "Gledam kako Plenković već dva dana glumi duševnu bol. Gledam kako HDZ sa svojih skandaloznih društvenih mreža vapi za političkom pristojnošću", napisao je Hajdaš Dončić na društvenim mrežama. Ostatak njegove objave prenosimo u cijelosti.

"Gdje je tebi, Plenkoviću, duševna bol nakon tragedije u Drnišu, nakon tragedije u Jadroliniji, nakon afera u sportskim savezima? Kako tebi, Plenkoviću, nije muka od toga što si Beroša zaposlio u bolnici u kojoj se kralo? Kako te nije sram kad se tvoja mezimica Žalac u zatvoru ponaša kao kraljica? Zašto ne osjećaš duševnu bol nakon što je pola milijuna ljudi otišlo iz Hrvatske? Kako, Plenkoviću, tebe ne bole novčanici naših umirovljenika koji s manje od 600 eura mirovine svaki dan moraju birati hoće li kupiti hranu ili lijekove?

Kako te nije sram kad ti i tvoj ministar - koji se hvali da nije ni osjetio inflaciju - nemate duševne boli za 100 tisuća malih poduzetnika, 150 tisuća iznajmljivača i 100 tisuća paušalnih obrtnika? Zašto ti, Plenkoviću, nemaš duševne boli zbog toga što su banke i trgovački lanci imali rekordne zarade i u godinama najveće krize izvukli milijarde eura dobiti iz Hrvatske? Kako tebe, Plenkoviću, ne steže u grlu kad medicinskim sestrama, učiteljima, nastavnicima i čistačicama poručuješ da će im se 'ohladiti plaće' i da su oni krivi što nisi mogao obuzdati inflaciju?

Plenković nema duševne boli. Da Plenković išta osjeća prema ljudima u Hrvatskoj rekao bi: 'hvala i doviđenja.' Ovo što Plenković sada radi samo je loša gluma s ciljem da se sakrije potpuni izostanak srama i odgovornosti. Inflacija je za Plenkovića kao Hormuški tjesnac. Priča da ima kontrolu, a nema kontrolu. Priča da ju je pobijedio, a svi vidimo da su problemi samo još veći. Plenković izmišlja, laže, glumi i vrijeđa. Zbog toga mu poručujem - prestani glumiti. Plenkoviću, tvoja duševna bol je lažna, ali su bol i frustracija hrvatskih građana stvarni. Zato nas poštedi svojih predstava", piše Hajdaš Dončić.