Identičan proizvod, isti barkod i pakiranje, ali u trgovini na obali - cijena skuplja

Prije vrhunca turističke sezone prosječne su cijene u turistički intenzivnim obalnim općinama u svibnju prošle godine bile oko 6 posto više nego u unutrašnjosti Hrvatske. Ta se razlika u srpnju i kolovozu dodatno povećala za 2,4 postotna boda. – Već dugo govorimo o tome kako turizam utječe na stanovanje, prostor i kvalitetu života lokalnog stanovništva. No turizam može utjecati i na nešto mnogo svakodnevnije – cijene proizvoda koje kupujemo u trgovinama, ističe zagrebački profesor Josip Mikulić, jedan od autora znanstvenog rada o utjecaju turizma na cijene.