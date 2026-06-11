Identičan proizvod, isti barkod i pakiranje, ali u trgovini na obali - cijena skuplja

Prije vrhunca turističke sezone prosječne su cijene u turistički intenzivnim obalnim općinama u svibnju prošle godine bile oko 6 posto više nego u unutrašnjosti Hrvatske. Ta se razlika u srpnju i kolovozu dodatno povećala za 2,4 postotna boda. – Već dugo govorimo o tome kako turizam utječe na stanovanje, prostor i kvalitetu života lokalnog stanovništva. No turizam može utjecati i na nešto mnogo svakodnevnije – cijene proizvoda koje kupujemo u trgovinama, ističe zagrebački profesor Josip Mikulić, jedan od autora znanstvenog rada o utjecaju turizma na cijene.
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dr. sc. Julije Domac, ravnatelj REGEA-e:
Da, zaista treba biti znanstveno potkovan da bi skužio da su cijene na obali više nego u unutrašnjosti. Ma što znanstveno potkovan, trebaš biti genije da bi to uopće mogao percipirati.