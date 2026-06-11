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TURIZAM INFLACIJA

Identičan proizvod, isti barkod i pakiranje, ali u trgovini na obali - cijena skuplja

Autor
Ljubica Gatarić
11.06.2026.
u 05:56

Na turizam može utjecati i na nešto mnogo svakodnevnije – cijene proizvoda koje kupujemo u trgovinama, ističe zagrebački profesor Josip Mikulić, jedan od autora znanstvenog rada o utjecaju turizma na cijene

Prije vrhunca turističke sezone prosječne su cijene u turistički intenzivnim obalnim općinama u svibnju prošle godine bile oko 6 posto više nego u unutrašnjosti Hrvatske. Ta se razlika u srpnju i kolovozu dodatno povećala za 2,4 postotna boda. – Već dugo govorimo o tome kako turizam utječe na stanovanje, prostor i kvalitetu života lokalnog stanovništva. No turizam može utjecati i na nešto mnogo svakodnevnije – cijene proizvoda koje kupujemo u trgovinama, ističe zagrebački profesor Josip Mikulić, jedan od autora znanstvenog rada o utjecaju turizma na cijene.

Ključne riječi
inflacija turizam cijene

Komentara 5

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SA
Sirius_a
07:33 11.06.2026.

Da, zaista treba biti znanstveno potkovan da bi skužio da su cijene na obali više nego u unutrašnjosti. Ma što znanstveno potkovan, trebaš biti genije da bi to uopće mogao percipirati.

AX
Axe
07:25 11.06.2026.

Da li su im zakonom dopustili da tako formiraju cijene, jesu , e pa sada se ne treba žaliti trgovcima već nekom drugom.

LE
lektor
06:52 11.06.2026.

Vidio sam to kod Konzuma još dok nije bilo stranih trgovina po Dalmaciji. A jedan je lokalni trgovac stavio na vrata oglas u kojem moli stalne mušterije za razumijevanje dok traje sezona. Koliko se sjećam, nakon sezone nije vratio stareare cijene, jer je nastupilo opće poskupljenje. Konzum je zatvorio orodavaonice u mojoj blizini, pa ne znam kako je danas

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