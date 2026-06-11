Boban: Štimac i ja smo za*ebali stvar, rekli su nam da se moramo pakirati i ići kući za Jugoslaviju

Uoči polufinala juniorskog SP-a u Čileu 1987. godine između Jugoslavije i DDR-a, Igor Štimac i Zvonimir Boban zamalo su bili poslani kući od strane izbornika Mirka Jozića zbog kršenja discipline. Fifa je objavila službeni isječak iz filma Croatia: Defining a Nation. Traje malo manje od dva sata, predsjednik Dinama Zvonimir Boban dao je svoje pojašnjenje situacije koja se dogodila u Čileu.

- Put do povijesti nije uvijek bio glamurozan. Prije nego što su postali heroji FIFA Svjetskog prvenstva, hrvatske zvijezde bile su samo skupina mladih suigrača koji su stvarali uspomene za cijeli život. Štico i ja smo malo zajebali profesionalnu stvar, ali neke stvari u životu jednostavno ne možeš propustiti. Bile su jako lijepe. I vratili smo se u 6:00 ujutro u hotel i Mirko Jozić je to nažalost skužio i rekao da moramo pakirati stvari i ići za Jugoslaviju - rekao je Boban za Fifin film.

- Bio je jako tvrd i onda smo rekli dečkima, gle, idemo, šta ćemo. Ne, onda su oni reagirali, to je bio dokaz jednog karaktera te momčadi i prijateljstva koje smo imali, onda su oni otišli svi do njega i rekli: 'Ako Zvone i Igor idu, onda idemo svi mi. Nećemo igrati polufinale' -ispričao je.

Igor Štimac je u isječku također govorio o finalnoj utakmici. 'Finale bez Igora i Robija je bilo puno teže. Ja bih se ustupio. Srećom po nas, imali smo Bobana. Bio je briljantan u toj utakmici. Vodio je momčad do samog kraja. Preuzeo je odgovornost.'

- Tako da smo bili strašno ponosni i strašno sretni, ali ja osobno mislim da ne samo što je bila vrijednost za tada za Jugoslaviju što smo mi to pobijedili, nego ta generacija kao ljudi, kao klinci, kao generacija koja je imala toliko prijateljstva, toliko vrijednosti u sebi, da je stvarno to zaslužila - poručio je Boban.