Vaterpolisti Jadrana pobijedili, ali nisu osvojili Eurokup. Francuzi slavili na Zvončacu

Vaterpolisti splitskog Jadrana ipak nisu uspjeli uzeti trofej Eurokupa iako su u uzvratu finala na splitskom Zvončacu pobijedili francuski Marseille s 16-14 (5-5, 5-4, 2-3, 4-2). Francuski prvak je u prvom dvoboju slavio s 19-16 i po drugi puta osvojio Eurokup, koji se nekad zvao LEN Kup.
Jadran je u maratonskoj utakmici, s podužom stankom zbog kvara semafora, ostao bez prilike da stignu tri gola prednosti protiv čvrstih Francuza. Splićani su tek u finišu došli do dva gola prednosti, ali je udarac Dušana Matkovića za poravnanje blokiran.
Kod Jadrana je čudesnu partiju odigrao Zvonimir Butić s osam golova, a Matković je dodao tri, dok je Francuze predvodio Thomas Vernoux s pet pogodaka.
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