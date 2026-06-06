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DRAMA U SPLITU

Vaterpolisti Jadrana pobijedili, ali nisu osvojili Eurokup. Francuzi slavili na Zvončacu

Split: Susret Jadrana i Marseillea u drugoj utakmici finala Eurokupa
Ivana Ivanovic/PIXSELL
VL
Autor
Robertino Šalinović/Hina
06.06.2026.
u 22:51

Kod Jadrana je čudesnu partiju odigrao Zvonimir Butić s osam golova, a Matković je dodao tri, dok je Francuze predvodio Thomas Vernoux s pet pogodaka

Vaterpolisti splitskog Jadrana ipak nisu uspjeli uzeti trofej Eurokupa iako su u uzvratu finala na splitskom Zvončacu pobijedili francuski Marseille s 16-14 (5-5, 5-4, 2-3, 4-2). Francuski prvak je u prvom dvoboju slavio s 19-16 i po drugi puta osvojio Eurokup, koji se nekad zvao LEN Kup. 

Jadran je u maratonskoj utakmici, s podužom stankom zbog kvara semafora, ostao bez prilike da stignu tri gola prednosti protiv čvrstih Francuza. Splićani su tek u finišu došli do dva gola prednosti, ali je udarac Dušana Matkovića za poravnanje blokiran. 

Kod Jadrana je čudesnu partiju odigrao Zvonimir Butić s osam golova, a Matković je dodao tri, dok je Francuze predvodio Thomas Vernoux s pet pogodaka. 
Ključne riječi
Jadran Split Marseille Vaterpolo

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