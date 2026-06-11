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KONFERENCIJA ZA MEDIJE

Pitali Tomaševića je li primjeren koncert partizanskih pjesama dok se otkrivaju masovne grobnice. Evo što je odgovorio

Zagreb: Tomislav Tomašević održao konferenciju za medije
Igor Kralj/PIXSELL
Autori: Gabrijela Krešić, Nikolina Orešković
11.06.2026.
u 12:39

Grad Zagreb sudjeluje u organizaciji koncerta partizanskih pjesama u Lisinskom, a na kritike se sada osvrnuo i Tomislav Tomašević.

S obzirom na to da se u posljednje vrijeme diljem  Zagreba otkrivaju nove masovne grobnice iz poraća, novinari su zagrebačkog gradonačelnika Tomislav Tomašević pitali smatra li primjerenim da Grad Zagreb sudjeluje u organizaciji koncerta partizanskih pjesama koji će se ovog vikenda održati u Lisinskom. – Dok god je to državni praznik, ne vidim tu ništa sporno – poručio je Tomašević komentirajući koncert koji organiziraju Savez antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske i Grad Zagreb. – Ne znam što je Grad financirao, čak nisam bio ni uključen u tu organizaciju, tako da nisam ni znao donedavno da Savez antifašističkih boraca s Gradom suorganizira taj koncert u Lisinskom povodom Dana antifašističke borbe koji je državni praznik – rekao je Tomašević.

Naglasio je kako je riječ o prazniku koji Hrvatska obilježava desetljećima. – Državni praznik je već 35 godina. Dok god je tako, ne vidim tu ništa sporno – kazao je gradonačelnik. Istaknuo je pritom da podrška obilježavanju Dana antifašističke borbe ne znači i prešućivanje zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata. – To ne znači da ne osuđujem sve zločine u poraću koji su napravljeni. To sam već rekao kada ste me pitali na Trnjanskim kresovima i to mogu ponovno ponoviti – poručio je.

Podsjetimo, koncert će se održati u subotu u 13 sati u Maloj dvorani Lisinski. Tajnik SABA RH-a rekao je ranije za Večernji list kako će na programu biti 26 partizanskih pjesama koje će izvoditi zborovi, a među gošćama će biti i operna sopranistica Barbara Othman.  – Takvog događaja nije bilo 35 godina. Ima krasnih pjesama, čovjek proplače kad neke sluša – kazao je tajnik Saveza, dodavši kako je "glupost da se takve stvari stavljaju pod tepih" te da su partizanske pjesme dio hrvatske povijesti i kulturne baštine.
Ključne riječi
Zagreb partizani Tomislav Tomašević

Komentara 90

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AJ
ajojajaj
13:04 11.06.2026.

Nije znao za Kostu Kostanjevića, nije znao za antifašistički koncert, nije znao za dernek autora memoranduma SANU, nije znao za koncert Snežne Đurišić koja peva o srpskom Kosovu...lik doslovno ništa ne zna osim Thompsonovih pjesama.

Avatar Le-Freak
Le-Freak
13:05 11.06.2026.

Antifasizam nije sporan. Sporno je kada sebe oni zovu antifasistima koji su cinili iste i gore zlocine od fasista! Sporno je i da ti tzv antifasisti suradjuju najblize sa ekstremnom desnicom (znaci fasistima koji su nas napali i opet bi) iz susjedstva sireci narative i izmisljene lazi protiv naroda svoje zemlje!

DP
Dpejakovic2
12:56 11.06.2026.

Dio povijesti su i pjesme iz NDH pa se ne organiziraju koncerti na kojima bi se pjevali.

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