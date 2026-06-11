Pitali Tomaševića je li primjeren koncert partizanskih pjesama dok se otkrivaju masovne grobnice. Evo što je odgovorio

S obzirom na to da se u posljednje vrijeme diljem Zagreba otkrivaju nove masovne grobnice iz poraća, novinari su zagrebačkog gradonačelnika Tomislav Tomašević pitali smatra li primjerenim da Grad Zagreb sudjeluje u organizaciji koncerta partizanskih pjesama koji će se ovog vikenda održati u Lisinskom. – Dok god je to državni praznik, ne vidim tu ništa sporno – poručio je Tomašević komentirajući koncert koji organiziraju Savez antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske i Grad Zagreb. – Ne znam što je Grad financirao, čak nisam bio ni uključen u tu organizaciju, tako da nisam ni znao donedavno da Savez antifašističkih boraca s Gradom suorganizira taj koncert u Lisinskom povodom Dana antifašističke borbe koji je državni praznik – rekao je Tomašević.

Naglasio je kako je riječ o prazniku koji Hrvatska obilježava desetljećima. – Državni praznik je već 35 godina. Dok god je tako, ne vidim tu ništa sporno – kazao je gradonačelnik. Istaknuo je pritom da podrška obilježavanju Dana antifašističke borbe ne znači i prešućivanje zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata. – To ne znači da ne osuđujem sve zločine u poraću koji su napravljeni. To sam već rekao kada ste me pitali na Trnjanskim kresovima i to mogu ponovno ponoviti – poručio je.

Podsjetimo, koncert će se održati u subotu u 13 sati u Maloj dvorani Lisinski. Tajnik SABA RH-a rekao je ranije za Večernji list kako će na programu biti 26 partizanskih pjesama koje će izvoditi zborovi, a među gošćama će biti i operna sopranistica Barbara Othman. – Takvog događaja nije bilo 35 godina. Ima krasnih pjesama, čovjek proplače kad neke sluša – kazao je tajnik Saveza, dodavši kako je "glupost da se takve stvari stavljaju pod tepih" te da su partizanske pjesme dio hrvatske povijesti i kulturne baštine.