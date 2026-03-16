Srpski mediji: Slavni Hrvat se potezom izblamirao kao nitko, prišao je čovjeku i onda napravio ovo

Međutim, Tudor se uoči utakmice našao u središtu pozornosti scenom o kojoj bruji cijela Engleska. Hrvatski trener je zamijenio jednog od članova osoblja Spursa za trenera Liverpoola Arnea Slota, što su zabilježile televizijske kamere. Na sve su se osvrnuli i mediji iz susjedstva. Neobična situacija dogodila se pri izlasku iz tunela na Anfieldu, u trenutku dok se Tudor i njegov klub nalaze pod velikim pritiskom.

Situacija je trajala nekoliko sekundi, prije nego što je Tudor shvatio da se obratio krivom čovjeku. Međutim, to nije prošlo nezapaženo pa je Tudor postao viralan kao jedna od zvijezda dana, navodi srpski Kurir pod naslovom: HRVAT SE IZBLAMIRAO KAO NITKO: Ovo je hit godine! Prišao čovjeku misleći da je trener Liverpoola.

Tudor je zapravo prišao klupskom djelatniku Tottenhama koji radi u odjelu za odnose s igračima Alanu Dixonu. Dixonove dužnosti u Tottenhamu uključuju komunikaciju s četvrtim sucem uz aut-liniju oko izmjena, kao i razgovor s igračima kada su isključeni. Također, časnik za odnose s igračima zadužen je i za svakodnevnu podršku igračima i njihovim obiteljima kako bi se mogli u potpunosti posvetiti nogometu.

Dixonov posao uključuje pomoć pri preseljenju, pronalasku smještaja, rješavanju papirologije i još razne stvari.