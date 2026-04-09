Mladi vatreni saznali protivnike na Europskom prvenstvu: Čekaju ih teške utakmice

Hrvatska nogometna reprezentacija do 17 godina starosti saznala je protivnike na predstojećem Europskom prvenstvu u Estoniji. Ždrijeb održan u Talinnu mlade je vatrene smjestio u skupinu A zajedno s domaćinom Estonijom te Belgijom i Španjolskom.

- Kad se plasiraš među osam najboljih reprezentacija u Europi svaki je protivnik težak. Izvukli smo Belgiju koja ima sve pobjede u oba kvalifikacijska ciklusa i Španjolsku koja nije primila gol u oba kvalifikacijska ciklusa, riječ je o izuzetno kvalitetnim reprezentacijama koje su poznate po radu u mlađim uzrasnim kategorijama. Tu je i Estonija koja će se htjeti dokazati kao domaćin natjecanja. Na Euru nema lakih protivnika, ali siguran sam da ćemo temeljito analizirati naše protivnike i dobro se pripremiti za te utakmice, a onda se koncentrirati od utakmice do utakmice - rekao je nakon ždrijeba izbornik Marijan Budimir.

U skupinu B smješteni su Crna Gora, Danska, Francuska i Italija. Prve dvije reprezentacije iz svake skupine ući će u borbu za medalje, odnosno plasirati se u polufinale.

Hrvatska će prvenstvo otvoriti utakmicom protiv Belgije 25. svibnja, tri dana kasnije odmjerit će snage s Estonijom, a 31. svibnja čeka ih možda i najteži susret u skupini protiv Španjolske. HNS je na ždrijebu predstavljao tehnički tajnik liga mladeži i team menadžer hrvatske U-17 reprezentacije Domagoj Tomaško.