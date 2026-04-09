Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 109
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
ARTEMIS II
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Bolno sjećanje

Kustić, Subašić i Svetko Ćustić obilježili 18. obljetnicu smrti Hrvoja Ćustića
VL
Autor
Večernji.hr
09.04.2026.
u 13:08

Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić i Danijel Subašić, legendarni vratar Vatrenih, a danas član stručnog stožera izbornika Zlatka Dalića, obilježili su 18. obljetnicu smrti Hrvoja Ćustića, nekadašnjeg prvotimca Zadra i mladog hrvatskog reprezentativca koji je tragično stradao 2008. godine na prvenstvenoj utakmici između Zadra i Cibalije.

Kustić i Subašić su u društvu Hrvojeva oca Svetka Ćustića zapalili svijeće i položili cvijeće na njegovom posljednjem počivalištu u Murvici, odajući počast mladiću koji je tragično nastradao na utakmici 26. kola Prve HNL između Zadra i Cibalije prije osamnaest godina.

U spomen na taj tragičan događaj u Murvici se ove godine održava četvrto izdanje Memorijalnog turnira "Hrvoje Ćustić", na čijem je svečanom otvaranju bio viši savjetnik predsjednika HNS-a Zorislav Srebrić.

Ključne riječi
Hrvatski nogometni savez Hrvoje Čustić Marijan Kustić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Želite prijaviti greške?

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!