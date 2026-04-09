Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 86
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
ARTEMIS II
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
UZLET KARIJERE

Tko je čovjek kojemu je Modrić u Zaprešiću bio rezerva? Pokojni velikan donio je ključnu odluku

ARHIVA - Luka Modrić u dresu Intera iz Zaprešića
goran stanzl
Autor
Tomislav Dasović
09.04.2026.
u 11:05

Dao sam Inter na Arbitražu, a trener Bogdan kazao mi je kako na mene više ne računa. Tako je u nju ušao Luka Modrić. I svoju priliku maksimalno iskoristio, ispričao nam je bivši vatreni

 Zanimljiva je poveznica između Luke Modrića i preminulog hrvatskog nogometnog velikana Srećka Bogdana. Da, poznata je priča kako je Modrićeva karijera pod Bogdanovim vodstvom u Interu u jesen 2004. godine doživjela uzlet, međutim – malo će se tko sjetiti kako je Luki tada na ruku išao neobičan splet okolnosti. On je u Interu na početku bio – rezerva.

Modrića ste u u zaprešićkom Interu u ruke dobili kada je bio 19-godišnjak, podsjetili smo jednom zgodom Srećka Bogdana.

- Došao je u paketu sa Ćorlukom i Čalom. Rekao sam tada svoj trojici: „Ako ste došli iz Dinama, to ne znači da ste kod mene pretplaćeni da ćete igrati. Morate pokazati želju i kvalitetu”. Modrića sam prvi put u vatru ubacio na turniru u Murskoj Soboti. Dujmović je bio dao klub na arbitražu, pa sam posegnuo za mladim Lukom. Kazao sam mu: „Evo ti šansa, ne boj se, ja stojim iza tebe, dobit ćeš deset utakmica da mi se pokažeš”. I nije trebalo proći toliko, jer sam odmah vidio da je dečko srčan, borben, da je kvaliteta koju tražim – kazao je Bogdan.

 Vodili ste Luku jednu polusezonu, u kojoj je Inter bio hit prvenstva. Biste li bili prvaci da su vam ga ostavili do kraja?

- Vjerujem da bismo bili prvaci, jer on je u jesen bio nositelj naše igre, a u proljeće, nakon što je vraćen u Dinamo, upravo nam je nedostajala ta njegova imaginacija. Na žalost, on u Dinamu uopće nije igrao i Dinamo je završio u Ligi za ostanak. A mi smo bili drastično oslabljeni, jer Modrić ne samo da je bio graditelj naše igre, nego je izvrsno odrađivao i defenzivne zadaće, igrajući u oba smjera. Već tada, u ranoj fazi karijere, Luka Modrić bio je uzor suigračima, i takav je ostao o dana današnjeg. Pošten, korektan, požrtvovan – naglasio je Čeči.

A tko je famozni Dujmović koji je Luki omogućio promociju u Interu? Riječ je o Tomislavu Dujmović, vrijednom, pouzdanom veznom igraču, kasnije i hrvatskom reprezentativcu, igraču koji je s Interom 2003. ušao u 1. HNL, a u ljeto 2004. došao u spor s klubom.

- Da, kada sam u ljeto 2004. još bio igrač Intera, Luka je došao k nama, te je kao mlađi igrač bio predviđen kao B-opcija u veznom redu, budući da je momčad bila već formirana i uigrana. No, ja sam tada odlučio – možda malo prebrzo i nezrelo – da želim naplatiti svoja potraživanja od kluba. I išao sam na Arbitražu, te se nakon toga i razišao s Interom. Bio sam i ja na pripremama u Sloveniji, gdje mi je trener Bogdan kazao kako na mene, s obzirom na spomenute okolnosti, ne računa i da mora početi uigravati momčad bez mene. Tako je u nju ušao Luka Modrić. I svoju priliku maksimalno iskoristio – kazao nam je Tomislav Dujmović, igrač s 19 nastupa za A reprezentaciju. 
Ključne riječi
karijera Inter bogdan Modrić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!