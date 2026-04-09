Tko je čovjek kojemu je Modrić u Zaprešiću bio rezerva? Pokojni velikan donio je ključnu odluku

Zanimljiva je poveznica između Luke Modrića i preminulog hrvatskog nogometnog velikana Srećka Bogdana. Da, poznata je priča kako je Modrićeva karijera pod Bogdanovim vodstvom u Interu u jesen 2004. godine doživjela uzlet, međutim – malo će se tko sjetiti kako je Luki tada na ruku išao neobičan splet okolnosti. On je u Interu na početku bio – rezerva.

Modrića ste u u zaprešićkom Interu u ruke dobili kada je bio 19-godišnjak, podsjetili smo jednom zgodom Srećka Bogdana.

- Došao je u paketu sa Ćorlukom i Čalom. Rekao sam tada svoj trojici: „Ako ste došli iz Dinama, to ne znači da ste kod mene pretplaćeni da ćete igrati. Morate pokazati želju i kvalitetu”. Modrića sam prvi put u vatru ubacio na turniru u Murskoj Soboti. Dujmović je bio dao klub na arbitražu, pa sam posegnuo za mladim Lukom. Kazao sam mu: „Evo ti šansa, ne boj se, ja stojim iza tebe, dobit ćeš deset utakmica da mi se pokažeš”. I nije trebalo proći toliko, jer sam odmah vidio da je dečko srčan, borben, da je kvaliteta koju tražim – kazao je Bogdan.

Vodili ste Luku jednu polusezonu, u kojoj je Inter bio hit prvenstva. Biste li bili prvaci da su vam ga ostavili do kraja?

- Vjerujem da bismo bili prvaci, jer on je u jesen bio nositelj naše igre, a u proljeće, nakon što je vraćen u Dinamo, upravo nam je nedostajala ta njegova imaginacija. Na žalost, on u Dinamu uopće nije igrao i Dinamo je završio u Ligi za ostanak. A mi smo bili drastično oslabljeni, jer Modrić ne samo da je bio graditelj naše igre, nego je izvrsno odrađivao i defenzivne zadaće, igrajući u oba smjera. Već tada, u ranoj fazi karijere, Luka Modrić bio je uzor suigračima, i takav je ostao o dana današnjeg. Pošten, korektan, požrtvovan – naglasio je Čeči.

A tko je famozni Dujmović koji je Luki omogućio promociju u Interu? Riječ je o Tomislavu Dujmović, vrijednom, pouzdanom veznom igraču, kasnije i hrvatskom reprezentativcu, igraču koji je s Interom 2003. ušao u 1. HNL, a u ljeto 2004. došao u spor s klubom.

- Da, kada sam u ljeto 2004. još bio igrač Intera, Luka je došao k nama, te je kao mlađi igrač bio predviđen kao B-opcija u veznom redu, budući da je momčad bila već formirana i uigrana. No, ja sam tada odlučio – možda malo prebrzo i nezrelo – da želim naplatiti svoja potraživanja od kluba. I išao sam na Arbitražu, te se nakon toga i razišao s Interom. Bio sam i ja na pripremama u Sloveniji, gdje mi je trener Bogdan kazao kako na mene, s obzirom na spomenute okolnosti, ne računa i da mora početi uigravati momčad bez mene. Tako je u nju ušao Luka Modrić. I svoju priliku maksimalno iskoristio – kazao nam je Tomislav Dujmović, igrač s 19 nastupa za A reprezentaciju.